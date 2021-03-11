Динамо К — Вильярреал. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.03.2021)

Составы команд:
«Динамо К»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Жерсон Родригес, Виталий Буяльский, Артём Беседин.
«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Ману Тригерос, Этьен Капу, Херар Морено, Самуэль Чуквезе, Пако Алькасер.
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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо К» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 1.75.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Динамо К» со счетом 1:0.
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