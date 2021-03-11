В четверг, 11 марта, киевское «Динамо» примет «Вильярреал» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на НСК «Олимпийский», начнется в 20:55 по московскому времени. «Динамо» Киев — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» К

Киевское «Динамо» в 1/16 финала прошло «Брюгге». В столице Украины команды сыграли вничью 1:1, а в Бельгии «сине-белые» вырвали минимальную победу благодаря голу Виталия Буяльского на 83-й минуте.

В украинской Премьер-лиге киевляне лидируют, набрав 40 очков в 17 сыгранных турах, что на четыре балла больше, чем у «Шахтера».

В этом году подопечные Мирчи Луческу обыграли «Олимпик» (3:1), «Львов» (4:1) и «Минай» (3:0), а также разошлись миром с «Десной» (1:1).

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После травм у «Динамо» восстанавливаются Никита Бурда, Тудор Бэлуцэ и Владимир Костевич.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в 1/16 финала Лиги Европы оказался сильнее «Зальцбурга», у которого выиграл как в гостях (2:0), так и дома (2:1).

В турнирной таблице испанской Примеры «желтая субмарина» расположилась на седьмой строчке с 37 баллами после 26 туров.

Команда Унаи Эмери в национальном первенстве не побеждает с 8 января, а в двух последних матчах уступила мадридскому «Атлетико» (0:2) и «Валенсии» (1:2).

У «Вильярреала» травмы залечивают Висенте Иборра, Франсис Коклен, Альберто Морено, Рубен Пенья и Ереми Пино.

«Динамо» Киев — «Вильярреал». Прогноз и ставки

Букмекеры в этом матче не ожидают большого количества голов: тотал голов меньше 2,5 — 1.75, тотал голов больше 2,5 — 2.15.

Пожалуй, мы согласимся с мнением экспертов. «Желтая субмарина» в этом сезоне радует тем, что неплохо защищается, а вот в атаке у нее далеко не все гладко: всего 29 голов в 26 турах Примеры.

А поскольку «Динамо» грамотно оборонялось в противостоянии с «Брюгге», полагаем, что в Киеве команды не забьют больше двух мячей. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5».

Также можно взять «тотал первого тайма меньше 1». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.77.