Романцева выписали из больницы

Олег Романцев Фото: globallookpress.com
Романцев заявил, что врачи признали его состояние удовлетворительным.
«Мое состояние сегодня признали удовлетворительным и отпустили домой, хотя будут продолжать наблюдать за здоровьем.
Очень порадовал матч "Спартака", возможно, после него состояние и позволило выписать из больницы. Видел баннер на трибуне со своим изображением, огромная благодарность за него болельщикам.
Уверен, что "Спартак" во главе с Доменико Тедеско продолжит успешное выступление в сезоне», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».