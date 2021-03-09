Романцева выписали из больницы

Экс-наставник «Спартака» и сборной Россиивыписан из больницы после инфаркта и операции на сердце.

Романцев заявил, что врачи признали его состояние удовлетворительным.

«Мое состояние сегодня признали удовлетворительным и отпустили домой, хотя будут продолжать наблюдать за здоровьем.

Очень порадовал матч "Спартака", возможно, после него состояние и позволило выписать из больницы. Видел баннер на трибуне со своим изображением, огромная благодарность за него болельщикам.

Уверен, что "Спартак" во главе с Доменико Тедеско продолжит успешное выступление в сезоне», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».