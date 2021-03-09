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    Романцева выписали из больницы

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    Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев выписан из больницы после инфаркта и операции на сердце.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    Романцев заявил, что врачи признали его состояние удовлетворительным.

    «Мое состояние сегодня признали удовлетворительным и отпустили домой, хотя будут продолжать наблюдать за здоровьем.

    Очень порадовал матч "Спартака", возможно, после него состояние и позволило выписать из больницы. Видел баннер на трибуне со своим изображением, огромная благодарность за него болельщикам.

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    • Уверен, что "Спартак" во главе с Доменико Тедеско продолжит успешное выступление в сезоне», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

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