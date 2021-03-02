Романцев перенес операцию на сердце после инфаркта

Бывший главный тренер «Спартака»перенес операцию на сердце.

Накануне Романцев был госпитализирован с инфарктом. Об этом сообщил еще один бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев.

«Он лежит в реанимации, у него инфаркт. Сегодня будем узнавать, что к чему, вчера еще ничего не ясно было. Если будет какая-то информация, то только к вечеру.

В реанимации человек. Говорят, состояние средней степени тяжести», — приводит слова Ярцева ТАСС.

Позже стало известно, что Романцев успешно прооперирован.

«Самый титулованный тренер в истории нашего клуба Олег Иванович Романцев был госпитализирован в Москве с инфарктом. Романцеву успешно сделали операцию, сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

ФК "Спартак-Москва" желает нашей легенде скорейшего восстановления. Олег Иванович, мы с вами!», — говорится в заявлении на официальном сайте «Спартака».

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 года до 2003 года с перерывом на один сезон в 1996 году. За это время он выиграл с командой чемпионат и Кубок СССР, восемь чемпионатов России, три Кубка страны, выходил со «Спартаком» в полуфинал Лиги чемпионов.