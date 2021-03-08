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    Два мяча Инсинье помогли «Наполи» обыграть «Болонью»

    «Наполи» — «Болонья»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Болонья Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 26-го тура чемпионата Италии «Наполи» одержал домашнюю победу над «Болоньей» со счетом 3:1.

    Фрагмент матча
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    В составе победителей дубль оформил нападающий Лоренцо Инсинье, еще один мяч забил нигерийский форвард Виктор Осимхен.

    Две голевых передачи записал на свой счет польский хавбек Пётр Зелиньски.

    За «Болонью» отличился полузащитник Роберто Сориано.

    Футбол. Италия. Серия А
    Наполи — Болонья 3:1
    Голы: 1:0 Лоренцо Инсинье (8'), 2:0 Виктор Осимхен (65'), 2:1 Роберто Сориано (73'), 3:1 Лоренцо Инсинье (76') Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Фаузи Гулам (Эльсеид Хюсай, 22'), Амир Ррахмани, Диего Демме, Фабиан, Пётр Зелиньски (Мариу Руй, 79'), Маттео Политано, Лоренцо Инсинье (Элиф Элмас, 79'), Дрис Мертенс (Виктор Осимхен, 53') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Ибраима Мбайе (Гари Медель, 76'), Данило, Лоренцо Де Сильвестри, Никола Сансоне (Муса Бэрроу, 65'), Andreas Skov Olsen (Риккардо Орсолини, 76'), Андреа Поли (Николас Домингес, 58'), Роберто Сориано, Маттиас Сванберг (Эмануэл Вигнато, 76'), Родриго Паласио Предупреждения: Калиду Кулибали (52'), Мариу Руй (85')

    «Наполи» находится на шестой строчке в таблице Серии А. «Болонья» расположилась на 12-м месте.

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