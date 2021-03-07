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    «Сампдория» упустила победу над «Кальяри»

    «Сампдория» — «Кальяри»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Сампдория Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 26-го тура чемпионата Италии «Сампдория» на своем поле сыграла вничью с «Кальяри» — 2:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет на 11-й минуте открыли гости — отличился Жоао Педро.

    На 78-й минуте Бартош Берешиньски сравнял счет, а две минуты спустя Маноло Габбьядини вывел «Сампдорию» вперед.

    Уже в компенсированное время Раджа Наингголан восстановил равенство.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сампдория — Кальяри 2:2
    Голы: 0:1 Жоао Педро (11'), 1:1 Бартош Берешиньски (78'), 2:1 Маноло Габбьядини (81'), 2:2 Раджа Найнгголан (90') Сампдория: Эмиль Аудеро, Омар Коллей, Бартош Берешиньски, Алекс Феррари, Томмазо Ауджелло (Гастон Рамирес, 46'), Адриен Силва, Олбин Экдаль (Мортен Торсби, 63'), Якуб Янкто, Антонио Кандрева (Майя Йосида, 88'), Бальде Кейта (Маноло Габбьядини, 63'), Фабио Квальярелла (Миккель Дамсгор, 88') Кальяри: Алессио Краньо, Диего Годин, Лука Чеппители, Даниэле Ругани (Артуро Калабрези, 87'), Раджа Найнгголан, Рэзван Марин (Гастон Перейро, 87'), Наитан Нандес, Хараламбос Ликояннис (Альберто Черри, 90'), Альфред Дункан, Жоао Педро (Джованни Симеоне, 75'), Леонардо Паволетти Предупреждения: Диего Годин (26'), Леонардо Паволетти (53'), Омар Коллей (63'), Хараламбос Ликояннис (69'), Маноло Габбьядини (90'), Майя Йосида (90'), Якуб Янкто (90')

    «Сампдория» идет десятой в турнирной таблице Серии А, «Кальяри» — 17-й.

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