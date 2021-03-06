«Ротор» и «Химки» огласили составы

Стали известны стартовые составына матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулев, Кипиани, Маевский, Давиташвили, Понсе.

Запасные: Обухов, Репин, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Алейник, Серченков, Медведь, Арабидзе, Муллин, Фламарион.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев, Дагерстол, Глушаков, Могилевец, Мирзов, Боженов.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Жумабеков, Алиев, Глушенков.

С прогнозом на матч можно ознакомиться здесь.