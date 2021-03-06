ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунРПЛ. ЦСКА обыграл «Ахмат», «Спартак» примет «Краснодар», «Рубин» сыграет с «Зенитом»
  • 15:54
    • Гол и ассист Рондона принесли ЦСКА победу над «Ахматом»
  • 16:06
    • «Крылья Советов» разгромили «Чертаново» и сохранили лидерство в ФНЛ
  • 15:09
    • Экхофф победила в спринте в Нове-Место
  • 07:00
    • Сборная России выиграла у Франции в квалификации ЧЕ-2022 по мини-футболу
    Все новости спорта

    «Ротор» и «Химки» огласили составы

    Футбол РПЛ Футбол России Ротор Химки Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Химок» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

    Илья Жигулев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Жигулев

    Встреча пройдет в Волгограде и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулев, Кипиани, Маевский, Давиташвили, Понсе.

    Запасные: Обухов, Репин, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Алейник, Серченков, Медведь, Арабидзе, Муллин, Фламарион.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев, Дагерстол, Глушаков, Могилевец, Мирзов, Боженов.

    Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Жумабеков, Алиев, Глушенков.

    С прогнозом на матч можно ознакомиться здесь.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова поставит «Боруссию» на место?
  • «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • «Ювентус» и «Лацио» устроят перестрелку?
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Ростов» и «Сочи» порадуют результативной игрой?
  • «Ростов» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.32
  • Экcпресс дня 6 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Петр Ян — Алджамейн Стерлинг
  • Прочие
  • Завтра в 06:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Мальорка — Картахена
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры