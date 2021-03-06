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    Матч обещает быть результативным

    «Ротор» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат России, 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Химки»
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    «Химки» — «Ротор»
    В субботу, 6 марта, в 21-м туре российской Премьер-лиги «Ротор» в Волгограде сыграет с «Химками». Поединок начнется в 16:30 по мск. «Ротор» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Марта 2021 года
    Ротор
  • Волгоград
    •  Ротор 16:30 Химки Химки
  • Московская область
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Ротор»

    Волгоградскому коллективу предстоит отстаивать свое место в РПЛ. Сейчас он идет в зоне переходных матчей, на 13 позиции. У команды Хацкевича на счету 17 баллов и отставание от 12 безопасной строки в пять пунктов.

    В новом году «Ротор» успел провести одну официальную игру. 26 февраля в предыдущем туре первенства он на выезде смог по-волевому обыграть проблемный «Тамбов» со счетом 3:1.

    Эта виктория стала для волжан третьей подряд в раках чемпионата России. Еще перед зимним перерывом они на своей арене поочередно справились с тульским «Арсеналом» и «Уфой» (по 1:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В родных стенах волгоградцы набрали всего семь очков, выиграв два раза при одном мировом исходе и семи поражениях, забить удалось только четыре мяча, а пропустили 14 голов.

    «Химки»

    «Химки» после невнятного старта долго шли на вылет, но после качественного усиления состава они значительно улучшили свою турнирную позицию. Сейчас подмосковная команда с 28 очками идет на десятом месте, значительно оторвавшись от опасной зоны.

    В отличие от своего предстоящего противника, «красно-черные» успели провести два официальных матча в новом году. Начали они с крупного домашнего фиаско от перволиговых «Крыльев» (0:4) в Кубке России.

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    • А первый поединок после перерыва в чемпионате принес химчанам викторию на своей арене над «Уфой» со счетом 2:1, тем самым продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате до семи встреч, в которой было шесть побед.

    Календарь и таблица РПЛ

    Выездные матчи текущего розыгрыша РПЛ принесли «Химкам» только девять баллов. Команда выиграла в двух случаях, трижды сыграла вничью и четырежды проиграла, разница мячей — 12:18.

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    В первом круге эти команды сыграли вничью 1:1 на поле «Химок».

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Химок» — 2.80, победа «Ротора» — 2.90, ничья — 3.20.

    За последние шесть очных встреч только раз они пробивали верховой тотал в 2,5 мяча. Но сейчас учитывая хороший атакующий потенциал «Химиок» считаем, что хотя бы пару голов будет забито. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0.

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