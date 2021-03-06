В субботу, 6 марта, в 21-м туре российской Премьер-лиги «Ротор» в Волгограде сыграет с «Химками». Поединок начнется в 16:30 по мск. «Ротор» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротор»

Волгоградскому коллективу предстоит отстаивать свое место в РПЛ. Сейчас он идет в зоне переходных матчей, на 13 позиции. У команды Хацкевича на счету 17 баллов и отставание от 12 безопасной строки в пять пунктов.

В новом году «Ротор» успел провести одну официальную игру. 26 февраля в предыдущем туре первенства он на выезде смог по-волевому обыграть проблемный «Тамбов» со счетом 3:1.

Эта виктория стала для волжан третьей подряд в раках чемпионата России. Еще перед зимним перерывом они на своей арене поочередно справились с тульским «Арсеналом» и «Уфой» (по 1:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В родных стенах волгоградцы набрали всего семь очков, выиграв два раза при одном мировом исходе и семи поражениях, забить удалось только четыре мяча, а пропустили 14 голов.

«Химки»

«Химки» после невнятного старта долго шли на вылет, но после качественного усиления состава они значительно улучшили свою турнирную позицию. Сейчас подмосковная команда с 28 очками идет на десятом месте, значительно оторвавшись от опасной зоны.

В отличие от своего предстоящего противника, «красно-черные» успели провести два официальных матча в новом году. Начали они с крупного домашнего фиаско от перволиговых «Крыльев» (0:4) в Кубке России.

А первый поединок после перерыва в чемпионате принес химчанам викторию на своей арене над «Уфой» со счетом 2:1, тем самым продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате до семи встреч, в которой было шесть побед.

Календарь и таблица РПЛ

Выездные матчи текущего розыгрыша РПЛ принесли «Химкам» только девять баллов. Команда выиграла в двух случаях, трижды сыграла вничью и четырежды проиграла, разница мячей — 12:18.

В первом круге эти команды сыграли вничью 1:1 на поле «Химок».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Химок» — 2.80, победа «Ротора» — 2.90, ничья — 3.20.

За последние шесть очных встреч только раз они пробивали верховой тотал в 2,5 мяча. Но сейчас учитывая хороший атакующий потенциал «Химиок» считаем, что хотя бы пару голов будет забито. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0.