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    Гол Ришарлисона принес «Эвертону» победу над «Саутгемптоном»

    «Эвертон» — «Саутгемптон»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 26-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле выиграл у «Саутгемптона» — 1:0.

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    Автором единственного мяча стал Ришарлисон.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Саутгемптон 1:0
    Гол: 1:0 Ришарлисон (9') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Лука Динь, Бен Годфри, Аллан, Гилфи Сигурдссон, Абдулайе Дукуре, Андре Гомеш (Алекс Айуоби, 87'), Ришарлисон (Джошуа Кинг, 90'), Доминик Калверт-Льюин Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Райан Бертранд, Янник Вестергор, Мохаммед Салису (Нейтан Телла, 63'), Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Праус, Нейтан Редмонд (Калеб Уоттс, 88'), Мусса Дженепо, Стюарт Армстронг, Дэнни Ингс, Че Адамс (Dan N'Lundulu, 77') Предупреждения: Стюарт Армстронг (77'), Нейтан Телла (80')

    «Эвертон» догнал в таблице АПЛ «Ливерпуль» (по 43 очка), но уступает по дополнительным показателям — седьмое и шестое место соответственно. «Саутгемптон» занимает 14-ю строчку.

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