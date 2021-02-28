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    Мусаев: «Краснодар» мог вырвать победу в матче с «Уралом»

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после ничьей (2:2) с «Уралом» в рамках 20 тура чемпионата России.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Начало матча нам удалось, были возможности удвоить счёт. У соперника также были опасные подходы.

    Важный момент матча — удаление. Мы потеряли контроль над мячом. Провалили начало второго тайма, из зоны подборов пропустили два мяча.

    Те, кто вышли на замену, смогли забрать контроль, увеличить давление. В итоге сравняли счёт. В концовке могли вырвать победу.

    Какой может быть недостаток физической готовности, когда мы забиваем в концовках. Проблема в голове.

    Лежит груз ответственности. Возможно поэтому проваливаем начало таймов. В этом нужно разбираться.

    Недоволен первой половиной второго тайма, но концовка показала, что нет разницы в том, что нас на одного футболиста меньше.

    Нужно играть, создавать моменты, контролировать мяч. Даже вдесятером мы должны компенсировать наше меньшинство ещё большим движением. Забирать мяч», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Напомним, что по итогам 20 туров «быки» имеют 31 очко и занимают 8 место в турнирной таблице.

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