Мусаев: «Краснодар» мог вырвать победу в матче с «Уралом»

Главный тренер «Краснодара»поделился впечатлениями после ничьей (2:2) св рамках 20 тура чемпионата России.

«Начало матча нам удалось, были возможности удвоить счёт. У соперника также были опасные подходы.

Важный момент матча — удаление. Мы потеряли контроль над мячом. Провалили начало второго тайма, из зоны подборов пропустили два мяча.

Те, кто вышли на замену, смогли забрать контроль, увеличить давление. В итоге сравняли счёт. В концовке могли вырвать победу.

Какой может быть недостаток физической готовности, когда мы забиваем в концовках. Проблема в голове.

Лежит груз ответственности. Возможно поэтому проваливаем начало таймов. В этом нужно разбираться.

Недоволен первой половиной второго тайма, но концовка показала, что нет разницы в том, что нас на одного футболиста меньше.

Нужно играть, создавать моменты, контролировать мяч. Даже вдесятером мы должны компенсировать наше меньшинство ещё большим движением. Забирать мяч», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам 20 туров «быки» имеют 31 очко и занимают 8 место в турнирной таблице.