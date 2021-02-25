Глазго Рейнджерс — Антверпен. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

В 20:55 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Глазго Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Филип Хеландер, Коннор Голдсон, Леон Балогун, Борна Баришич, Стивен Дэвис, Джо Арибо, Глен Камара, Янис Хаджи, Райан Кент, Альфредо Морелос.

«Антверпен»: Ortwin de Wolf, Ричи Де Лат, Жереми Желен, Максим Ле Маршан, Биргер Верстрате, Pieter Gerkens, Мартин Онгла, Аурелио Бута, Джордан Лукаку, Didier Lamkel Ze, Лиор Рафаэлов.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Антверпен» — «Глазго Рейнджерс» 3:4 (полная статистика встреч).

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