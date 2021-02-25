«Рейнджерс»
В первом поединке этих команд, состоявшемуся неделю тому назад в Бельгии, шотландский клуб обыграл «Антверпен» со счетом 4:3, забив победный гол на последней минуте встречи.
На групповой стадии «Рейнджерс» занял первое место в квартете с «Лехом», «Стандардом» и «Бенфикой», не потерпев ни одного поражения в шести матчах.
Клуб из Глазго проводит лучший за последние годы сезон и идет к первому с сезона 2010/11 чемпионству в Шотландии. Сейчас его отрыв от второго «Селтика» составляет 18 баллов.
На выходных дружина Джеррарда на своем поле разгромила «Данди Юнайтед» (4:1) в рамках внутреннего первенства. Это была их 11 победа за 13 последних официальных матчей и ни разу за это время она не проиграла.
В этом еврокубковом сезоне «Рейнджерс» провел уже девять матчей, в которых семь раз праздновал викторию и дважды играл вничью. На своем поле при этом он трижды выиграл при одной мировой.
«Антверпен»
На групповой стадии Лиги Европы «Антверпен» занял второе место с 12 набранными очками, пропустив вперед «Тоттенхэм», но опередив ЛАСК и «Лудогорец». Коллектив выиграл четыре игры при двух поражениях.
После фиаско от шотландцев, «красно-белые» расписали домашнюю мировую с «Сент-Трюйденом» (0:0) в чемпионате Бельгии, где они идут на втором месте, существенно отставая от лидера.
Сейчас у бельгийского коллектива 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой он две встречи проиграл и дважды делил очки с оппонентами. В трех из четырех случаев он забил хотя бы гол.
В текущем евросезоне «Антверпен» провел семь матчей и не разу не играл вничью, выиграв три поединка при четырех фиаско. На выезде он дважды победил и раз проиграл.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Рейнджерс» — 1.47, победа «Антверпена» — 6.40, ничья — 5.00.
Проход: «Рейнджерса» — 1.03; «Антверпена» — 15.00.
После голевой феерии первого матче, не думаем что это повторится и в ответке. Прогнозируем, что данная встреча будет не столь результативной. Наша ставка на эту игру — ТМ 3,0.