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    На «Айброкс» не стоит ждать голевой феерии

    «Рейнджерс» — «Антверпен». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Лига Европы, 25 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Антверпен»
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    Янис Хаджи
    25 февраля в Глазго на стадионе «Айброкс» «Рейнджерс» сыграет с бельгийским «Антверпеном» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. Поединок начнется в 20:55 по мск. «Рейнджерс» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 25 Февраля 2021 года
    Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. 1/16 финала
    •  Глазго Рейнджерс 20:55 Антверпен Антверпен
  • Лига Европы. 1/16 финала
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.55
  • 2
  • 6.80
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    «Рейнджерс»

    В первом поединке этих команд, состоявшемуся неделю тому назад в Бельгии, шотландский клуб обыграл «Антверпен» со счетом 4:3, забив победный гол на последней минуте встречи.

    На групповой стадии «Рейнджерс» занял первое место в квартете с «Лехом», «Стандардом» и «Бенфикой», не потерпев ни одного поражения в шести матчах.

    Клуб из Глазго проводит лучший за последние годы сезон и идет к первому с сезона 2010/11 чемпионству в Шотландии. Сейчас его отрыв от второго «Селтика» составляет 18 баллов.

    На выходных дружина Джеррарда на своем поле разгромила «Данди Юнайтед» (4:1) в рамках внутреннего первенства. Это была их 11 победа за 13 последних официальных матчей и ни разу за это время она не проиграла.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В этом еврокубковом сезоне «Рейнджерс» провел уже девять матчей, в которых семь раз праздновал викторию и дважды играл вничью. На своем поле при этом он трижды выиграл при одной мировой.

    «Антверпен»

    На групповой стадии Лиги Европы «Антверпен» занял второе место с 12 набранными очками, пропустив вперед «Тоттенхэм», но опередив ЛАСК и «Лудогорец». Коллектив выиграл четыре игры при двух поражениях.

    После фиаско от шотландцев, «красно-белые» расписали домашнюю мировую с «Сент-Трюйденом» (0:0) в чемпионате Бельгии, где они идут на втором месте, существенно отставая от лидера.

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    • Сейчас у бельгийского коллектива 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой он две встречи проиграл и дважды делил очки с оппонентами. В трех из четырех случаев он забил хотя бы гол.

    В текущем евросезоне «Антверпен» провел семь матчей и не разу не играл вничью, выиграв три поединка при четырех фиаско. На выезде он дважды победил и раз проиграл.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Рейнджерс» — 1.47, победа «Антверпена» — 6.40, ничья — 5.00.

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    Проход: «Рейнджерса» — 1.03; «Антверпена» — 15.00.

    После голевой феерии первого матче, не думаем что это повторится и в ответке. Прогнозируем, что данная встреча будет не столь результативной. Наша ставка на эту игру — ТМ 3,0.

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