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    Клопп: Поражение от «Эвертона» сложно принять

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрен Клопп прокомментировал поражение от «Эвертона» в мерсисайдском дерби (0:2).

    Юрен Клопп
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    Юрен Клопп

    «Этот результат сложно принять. Мы пропустили ранний гол, который был совершенно ненужным. Свои же моменты мы не сумели довести до логического завершения. Мы сделали одну ошибку в первом тайме, и они ее использовали.

    Сегодня мы не поговорим о хороших вещах, так как "Ливерпуль" проиграл. Об этом поражении я буду думать завтра. Тогда найду причины. продолжать идти. Вы уступаете, что не круто, теряете Джордана Хендерсона, что не круто. Могли ли мы сыграть лучше? Я не знаю.

    Мы могли бы подробно поговорить об этом в течение часа, и вы поймете, в этом матче было 90% положительных моментов, а 10% — нет. И эти 10% мы обязаны исправить. Мы обязаны улучшить качество игры, тогда начнем побеждать.

    Что касается травмы Джордана Хендерсона, то она в районе паха. Это не простая травма. Так оно и есть. Остальное мы узнаем завтра», — цитирует Клоппа ВВС.

    «Ливерпуль» спустился уже на шестую строчку (40 очков). «Эвертон» сравнялся с хозяевами по очкам и занимает восьмую позицию из-за разницы мячей.

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