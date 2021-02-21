Клопп: Поражение от «Эвертона» сложно принять

Главный тренерпрокомментировал поражение отв мерсисайдском дерби (0:2).

«Этот результат сложно принять. Мы пропустили ранний гол, который был совершенно ненужным. Свои же моменты мы не сумели довести до логического завершения. Мы сделали одну ошибку в первом тайме, и они ее использовали.

Сегодня мы не поговорим о хороших вещах, так как "Ливерпуль" проиграл. Об этом поражении я буду думать завтра. Тогда найду причины. продолжать идти. Вы уступаете, что не круто, теряете Джордана Хендерсона, что не круто. Могли ли мы сыграть лучше? Я не знаю.

Мы могли бы подробно поговорить об этом в течение часа, и вы поймете, в этом матче было 90% положительных моментов, а 10% — нет. И эти 10% мы обязаны исправить. Мы обязаны улучшить качество игры, тогда начнем побеждать.

Что касается травмы Джордана Хендерсона, то она в районе паха. Это не простая травма. Так оно и есть. Остальное мы узнаем завтра», — цитирует Клоппа ВВС.

«Ливерпуль» спустился уже на шестую строчку (40 очков). «Эвертон» сравнялся с хозяевами по очкам и занимает восьмую позицию из-за разницы мячей.