Быстров назвал худшего игрока матча «Краснодар» — «Динамо» Загреб

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» (2:3), в первую очередь, из-за ошибок голкипера.

Ворота «Краснодара» в матче с загребским «Динамо» защищал Евгений Городов.

«Все три гола — вратарские. А вина — тех людей, которые ставили его на этот матч.

Тренерский штаб должен работать и смотреть, если человек нервничает...

Он в принципе переходил как третий вратарь, может, на подстраховочку, он не должен был играть. Но у них есть Адамов молодой. В принципе, в таких матчах нужно доверять, подготавливать своих футболистов.

Вы понимаете, что Городов не играл на высоком уровне в своей карьере? Здесь ты так же рискуешь, ставя его. А если посмотреть прошлые матчи, было видно, что он действовал неуверенно. И в плей-офф на него будет давление еще больше.

Вы же, тренеры, тренируетесь, вы должны понимать, что молодой, да, может ошибиться, но в ситуациях, где нужна была скорость для выпрыгивания и доставания мяча, ему [Городову] как раз и не хватило. И в ближний угол — это уже когда два подвез, ты уже не в очень хорошей ситуации», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».