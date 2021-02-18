«Краснодар» — «Динамо» З: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известные стартовые составыи загребскогона первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов, Олссон, Кабелла, Вильена, Сулейманов, Классон, Берг.

Запасные: Адамов, С.Ещенко, Сорокин, Камболов, Газинский, Сабуа, Ионов, Вандерсон

«Динамо» Загреб: Ливакович, Гвардиол, Лауритсен, Теофиль-Катрен, Ристовски, Адеми, Якич, Майер, Оршич, Иванушец, Петкович.

Календарь и таблица Лиги Европы

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.36, на успех «Динамо» — 3.73, на ничью — 3.38. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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