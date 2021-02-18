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    Шапи выйдет в старте «Краснодара» на матч с загребским «Динамо»

    «Краснодар» — «Динамо» З: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известные стартовые составы «Краснодара» и загребского «Динамо» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

    Магомед Шапи-Сулейманов
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    Магомед Шапи-Сулейманов

    «Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов, Олссон, Кабелла, Вильена, Сулейманов, Классон, Берг.

    Запасные: Адамов, С.Ещенко, Сорокин, Камболов, Газинский, Сабуа, Ионов, Вандерсон

    «Динамо» Загреб: Ливакович, Гвардиол, Лауритсен, Теофиль-Катрен, Ристовски, Адеми, Якич, Майер, Оршич, Иванушец, Петкович.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.36, на успех «Динамо» — 3.73, на ничью — 3.38. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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