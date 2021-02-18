В четверг, 18 февраля, «Краснодар» на своем поле примет загребское «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Краснодар», начнется в 20:55 по московскому времени. «Краснодар» — «Динамо» З: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Осеннюю часть сезона «Краснодар» завершил домашней победой над «Уфой» (1:0) в 19-м туре, которая подняла команду на седьмую строчку таблицы РПЛ. Разница мячей 35-19.

На первом сборе в ОАЭ кубанцы в конце января провели три контрольных матча: разошлись миром с польской «Легией» (0:0), победили «Ригу» (1:0) и разгромили солигорский «Шахтер» (3:0).

На втором сборе в испанской Марбелье «Краснодар» в начале февраля сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1) и одержал победу над «Ростовом» (2:0).

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Закончили испанский сбор «быки» еще одним матчем с московским «Локомотивом» (0:4) и непростой победой над «Локомотивом» из Тбилиси — 3:2.

В зимнее «окно» нападающий Герман Онугха на правах аренды перешел в «Вайле». Защитник Кристиан Рамирес получил тяжелую травму «крестов» и перенес операцию.

«Динамо» Загреб

Хорватский клуб, в отличие от россиян, попавших в Лигу Европы из Лиги чемпионов, выиграл свою группу ЛЕ (14 очков, 4 победы и 2 ничьи), в которой одолел и ЦСКА (0:0 в гостях и 3:1 дома).

В чемпионате Хорватии «Динамо» закончило январь домашним поражением от «Шибеника» (1:2), а февраль начало домашней же победой над загребским «Локомотивом» (2:0).

В последних матчах загребский клуб с минимальным счетом 1:0 сначала на выезде победил «Истру 1961», а потом дома справился с «Осиеком».

После 21 тура чемпионата Хорватии «Динамо» с 46 очками лидирует, на 3 балла обгоняя «Осиек». Разница мячей 52-22, 12 голов забил Марио Гавранович.

Прогноз и ставки

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.24, на ничью в основное время — 3.30, а на победу «Динамо Загреб» — 3.35.

На проход «Краснодара» в 1/8 финала дают коэффициент 1.90, за успех «Динамо» также 1.90. Напомним, что на стадии 1/16 финала команды проводят два матча. Ответная встреча пройдёт 25 февраля.

«Динамо» уже справилось с ЦСКА на групповом этапе, к тому же чемпионат Хорватии в самом разгаре. Прогнозируем, что загребцы не проиграют в гостях.

Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют — нет» за 1.97 и ТМ 2,5 за 1.81.