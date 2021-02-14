Алексей Еременко: Кокорин — самый талантливый игрок России после Аршавина

Бывший полузащитник «Лечче», «Сатурна» и «Рубина»поделился мнением о перспективахзаиграть в чемпионате Италии.

«Оба могут хорошо себя проявить. Считаю Кокорина самым талантливым игроком России после Аршавина. Если не будет травм и голова будет на месте, у него может неплохо получиться в "Фиорентине".

То же самое с Миранчуком — чем быстрее адаптируется к жизни и тактике, тем легче будет на поле.

Быстро ли я выучил итальянский? А у меня не было выбора. Переводчика-то никто не предоставлял. Мне сказали: Чем скорее выучишь язык, тем скорее заиграешь», — приводит слова Еременко «Матч ТВ».