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    Алексей Еременко: Кокорин — самый талантливый игрок России после Аршавина

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    Бывший полузащитник «Лечче», «Сатурна» и «Рубина» Алексей Еременко поделился мнением о перспективах Алексея Миранчука и Александра Кокорина заиграть в чемпионате Италии.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Оба могут хорошо себя проявить. Считаю Кокорина самым талантливым игроком России после Аршавина. Если не будет травм и голова будет на месте, у него может неплохо получиться в "Фиорентине".

    То же самое с Миранчуком — чем быстрее адаптируется к жизни и тактике, тем легче будет на поле.

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    • Быстро ли я выучил итальянский? А у меня не было выбора. Переводчика-то никто не предоставлял. Мне сказали: Чем скорее выучишь язык, тем скорее заиграешь», — приводит слова Еременко «Матч ТВ».

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