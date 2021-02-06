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    Шалимов: Кокорин совсем не готов физически, он рыхловатый

    Футбол Фиорентина Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Бывший футболист «Интера» и «Наполи» Игорь Шалимов прокомментировал дебют нападающего Александра Кокорина в составе «Фиорентины».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Кокорин провел 21 минуту в матче с миланским «Интером» (0:2).

    «На самом деле впечатлений никаких. Бывают разные ситуации, когда ты выпускаешь игрока и ждешь от него чего-то. "Фиорентина" в таком положении, что, скорее всего, не будет такого, что Кокорин выйдет на поле на позитиве при положительном счете.

    Я ничего не увидел. Я без эмоций по его игре. Ему нужно восстанавливаться. Сегодня его бросили в топку. Важно, чтобы по этой игре журналисты не делали выводы, что он никакой. Скорее всего, он попадет под критику прессы. Мое мнение — он совсем не готов физически. Ему дали поиграть, он раза три коснулся мяча.

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    • Роналду исполнилось 36 лет. Он как литой. Если Промес снимет майку, то увидим, что там нет ни капли жира. Если Кокорин снимет майку… Он рыхловатый спортсмен. Думаю, Кокорину месяц нужен. Это и диета, и индивидуальные занятия, и работа в команде, чтобы привести себя полностью в порядок. Думаю, он предрасположен к лишнему весу», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

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