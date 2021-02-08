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    СМИ: ЦСКА согласовал трансфер Рондона

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    ЦСКА согласовал условия перехода бывшего нападающего «Зенита» и казанского «Рубина» Саломона Рондона, передает «Чемпионат».

    Саломон Рондон
    Саломон Рондон

    По информации источника, 31-летний южноамериканец в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Если оно будет удачным, то Рондон подпишет контракт с «армейцами».

    В данный момент Рондон выступает за китайский «Далянь». Его трудовое соглашение с азиатской командой заключено до конца 2022 года.

    Напомним, что Рондон играл за «Рубин» в 2012–2014 годах (56 матчей, 24 гола), а за «Зенит» — в 2014-2015 (58 матчей, 28 голов). С «Зенитом» он в 2015 году становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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