СМИ: ЦСКА согласовал трансфер Рондона

согласовал условия перехода бывшего нападающего «Зенита» и казанского «Рубина» передает «Чемпионат».

По информации источника, 31-летний южноамериканец в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Если оно будет удачным, то Рондон подпишет контракт с «армейцами».

В данный момент Рондон выступает за китайский «Далянь». Его трудовое соглашение с азиатской командой заключено до конца 2022 года.

Напомним, что Рондон играл за «Рубин» в 2012–2014 годах (56 матчей, 24 гола), а за «Зенит» — в 2014-2015 (58 матчей, 28 голов). С «Зенитом» он в 2015 году становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.