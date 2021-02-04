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    Клубы РПЛ могут бесплатно поделиться игроками с «Тамбовом»

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    Клубы российской Премьер-лиги рассмотрят возможность бесплатной аренды нескольких игроков в «Тамбов».

    Рустем Сайманов
    Рустем Сайманов

    Об этом рассказал генеральный директор «Рубина», член исполкома РФС Рустем Сайманов.

    «Рассматривают ли клубы возможность отдать несколько своих игроков "Тамбову" в аренду? Да, это тоже будет рассмотрено. Мы изучали это предложение.

    Важно, чтобы на запланированной видеоконференции были сами руководители клубов. Никто не делегировал другим людям решение таких вопросов. Но вопрос обсуждается. Также мы с РФС проводим консультации, все вместе мы придет к единому решению этого вопроса.

    В чем интерес клубов? Это же широко распространенная практика. У нас ведь тоже выступал Ташаев: в "Спартаке" он получал большие деньги, в "Рубине" — нет. Футболисты получат игровую практику.

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    • Речь, конечно, не идет о лидерах. Будут отправлены вполне компетентные игроки, которые не проходят в заявку своих клубов», — цитирует Сайманова «Чемпионат».

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