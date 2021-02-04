Клубы РПЛ могут бесплатно поделиться игроками с «Тамбовом»

Клубы российской Премьер-лиги рассмотрят возможность бесплатной аренды нескольких игроков в «Тамбов».

Об этом рассказал генеральный директор «Рубина», член исполкома РФС Рустем Сайманов.

«Рассматривают ли клубы возможность отдать несколько своих игроков "Тамбову" в аренду? Да, это тоже будет рассмотрено. Мы изучали это предложение.

Важно, чтобы на запланированной видеоконференции были сами руководители клубов. Никто не делегировал другим людям решение таких вопросов. Но вопрос обсуждается. Также мы с РФС проводим консультации, все вместе мы придет к единому решению этого вопроса.

В чем интерес клубов? Это же широко распространенная практика. У нас ведь тоже выступал Ташаев: в "Спартаке" он получал большие деньги, в "Рубине" — нет. Футболисты получат игровую практику.

Речь, конечно, не идет о лидерах. Будут отправлены вполне компетентные игроки, которые не проходят в заявку своих клубов», — цитирует Сайманова «Чемпионат».