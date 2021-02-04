Прядкин пообещал помочь «Тамбову» избежать банкротства

Президент РПЛвысказался о ситуации «Тамбова» и выразил надежду, что клуб продолжит свое существование.

«Футбольный клуб "Тамбов" будет жить. До конца сезона? Мы надеемся на то, что в Тамбовском регионе сохранится профессиональный футбольный клуб.

Что касается банкротства, есть новый сценарий, по которому мы, возможно, избежим банкротства ФК "Тамбова". Разговаривали с губернатором, варианты есть.

Сегодня собрание было посвящено этому вопросу. По инициативе ряда клубов в ближайшие дни состоится собрание в формате видеоконференции: на нем мы рассмотрим выход из сложившейся ситуации.

Мы сделаем все для того, чтобы целостность соревнований сохранилось. Очень важно, чтобы сохранился клуб с соответствующими выводами по сохранению игроков и заработных плат», — цитирует Прядкина «Чемпионат».