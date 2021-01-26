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    Азмун: От всей души желаю Кокорину добиться успеха в Италии

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    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился мнением о переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    «У Кокорина очень большой потенциал. Он может играть в любой лиге. От всей души желаю ему добиться успеха в Италии.

    Хочу, чтобы Саша с гордостью защищал честь своей страны и радовал болельщиков из России. Я всегда радуюсь за Алексея Миранчука, когда он забивает за "Аталанту", и буду радоваться голам Кокорина.

    Уверен, что после того случая Саша много что переосмыслил. Уверен и в том, что он способен добиться большего в футболе.

    Знаю, что у Кокорина прекрасная семья, знаю, что сейчас парень сфокусирован исключительно на ней и работе», — приводит слова Азмуна «Спорт-экспресс».

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