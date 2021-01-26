Азмун: От всей души желаю Кокорину добиться успеха в Италии

Сердар Азмун
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«У Кокорина очень большой потенциал. Он может играть в любой лиге. От всей души желаю ему добиться успеха в Италии.
Хочу, чтобы Саша с гордостью защищал честь своей страны и радовал болельщиков из России. Я всегда радуюсь за Алексея Миранчука, когда он забивает за "Аталанту", и буду радоваться голам Кокорина.
Уверен, что после того случая Саша много что переосмыслил. Уверен и в том, что он способен добиться большего в футболе.
Знаю, что у Кокорина прекрасная семья, знаю, что сейчас парень сфокусирован исключительно на ней и работе», — приводит слова Азмуна «Спорт-экспресс».