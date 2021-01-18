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    «Крылья Советов» пополнились исландским форвардом

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    Исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон стал игроком самарских «Крыльев Советов».

    «Крылья Советов» пополнились исландским форвардом
    «Крылья Советов» пополнились исландским форвардом

    «В "Крылья Советов" прибыл исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон. Он родился в Рейкьявике, в 2017 году сыграл за национальную сборную. Кроме скандинавских клубов Арни выступал за украинские клубы Черноморец и Колос», — сообщает пресс-служба волжан.

    26-летний форвард прошлый сезон провел в составе украинского «Колоса». Единственный матч за сборную Исландии провел 8 февраля 2017 года, сыграв с Мексикой (0:1).

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