«Крылья Советов» пополнились исландским форвардом

Исландский нападающийстал игроком самарских

«В "Крылья Советов" прибыл исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон. Он родился в Рейкьявике, в 2017 году сыграл за национальную сборную. Кроме скандинавских клубов Арни выступал за украинские клубы Черноморец и Колос», — сообщает пресс-служба волжан.

В «Крылья Советов» прибыл исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон. Он родился в Рейкьявике, в 2017 году сыграл за национальную сборную. Кроме скандинавских клубов Арни выступал за украинские клубы «Черноморец» и «Колос». pic.twitter.com/2GtfYzWt07 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) January 17, 2021

26-летний форвард прошлый сезон провел в составе украинского «Колоса». Единственный матч за сборную Исландии провел 8 февраля 2017 года, сыграв с Мексикой (0:1).