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    Матч «Астон Вилла» — «Эвертон» перенесли из-за коронавируса

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    Английская премьер-лига на своем официальном сайте объявила о переносе матча «Астон Вилла» — «Эвертон».

    «Астон Вилла»
    «Астон Вилла»

    Новая дата проведения игры 19-го тура чемпионата Англии пока не определена.

    Напомним, что 7 января стало известно о вспышке коронавируса в «Астон Вилле».

    8 января бирмингемская команда сыграла против «Ливерпуля» молодежным составом в 1/32 финала Кубка Англии, потерпев поражение со счетом 1:4.

    В данный момент многие футболисты и сотрудники тренерского штаба «Астон Виллы» по-прежнему находятся на самоизоляции.

    Команда Дина Смита занимает в АПЛ восьмое место, набрав 26 очков в 15 матчах.

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