Матч «Астон Вилла» — «Эвертон» перенесли из-за коронавируса

на своем официальном сайте объявила о переносе матча

Новая дата проведения игры 19-го тура чемпионата Англии пока не определена.

Напомним, что 7 января стало известно о вспышке коронавируса в «Астон Вилле».

8 января бирмингемская команда сыграла против «Ливерпуля» молодежным составом в 1/32 финала Кубка Англии, потерпев поражение со счетом 1:4.

В данный момент многие футболисты и сотрудники тренерского штаба «Астон Виллы» по-прежнему находятся на самоизоляции.

Команда Дина Смита занимает в АПЛ восьмое место, набрав 26 очков в 15 матчах.