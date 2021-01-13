Тренер ПСВ: Может Хендрикс вернется к нам из «Спартака» уже через 2-3 года

Главный тренер ПСВпопрощался с полузащитникоми допустил его возвращение в клуб.

Напомним, 25-летний хавбек в ближайшее время должен пройти медицинское обследование в «Спартаке» и присоединиться к команде на тренировочном сборе в Дубае.

«Хочется поблагодарить Йоррита за его преданность ПСВ, но его трофеи с командой — лучшее за это вознаграждение.

Прежде всего отмечу его профессионализм и отношение к делу, он был примером для многих наших молодых игроков. Мы не прощаемся, а говорим: "До свидания".

Я так сказал и самому Йорриту в нашей последней беседе: Кто знает, может ты вернешься обратно уже через 2-3 года», — заявил Шмидт в ходе прямого эфира на YouTubе-канале ПСВ.

За время карьеры в ПСВ полузащитник трижды становился чемпионом Нидерландов и дважды выигрывал Суперкубок страны.