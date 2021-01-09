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    «Дженоа» на своем поле обыграл «Болонью»

    «Дженоа» — «Болонья»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Дженоа Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 17-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на своем поле обыграл «Болонью» — 2:0.

    «Дженоа»
    «Дженоа»

    На 44-й минуте счет открыл словенский полузащитник генуэзцев Миха Зайц.

    На 55-й минуте нападающий Маттиа Дестро удвоил преимущество хозяев.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Болонья 2:0
    Голы: 1:0 Миха Зайц (44'), 2:0 Маттиа Дестро (55') Дженоа: Маттиа Перин, Маттья Бани, Иван Радованович, Андреа Мазиелло, Доменико Кришито (Паоло Гильоне, 46'), Валон Бехрами (Steeve Eboa Ebongue, 46'), Миха Зайц, Милан Бадель, Давиде Дзаппакоста, Маттиа Дестро (Filippo Melegoni, 86'), Эльдор Шомуродов (Marko Pjaca, 81') Болонья: Анжело да Коста, Аарон Хики (Митчелл Дейкс, 60'), Неуэн Пас (Андреа Поли, 81'), Такэхиро Томиясу, Данило, Риккардо Орсолини (Andreas Skov Olsen, 74'), Николас Домингес, Роберто Сориано, Йерди Схаутен (Муса Бэрроу, 60'), Эмануэл Вигнато, Родриго Паласио (Simone Rabbi, 82') Предупреждения: Иван Радованович (66'), Паоло Гильоне (87')

    Генуэзцы набрали 14 очков и выбрались из зоны вылета, поднявшись на 17-е место. «Болонья» занимает 12-ю строчку таблицы Серии А, имея 17 очков.

    16 января «Болонья» примет «Верону». 17 января состоится матч «Аталанта» — «Дженоа».

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