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    Симеоне: «Атлетико» было трудно в матче с «Алавесом»

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    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Алавесом» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне

    «Соперник не давал нам пространства между линиями и не давал продвигаться вперед. Игра изменилась после гола Льоренте. Во втором тайме ситуация накалилась, потому что мы не реализовали несколько моментов. "Атлетико" хорошо играл, но не мог закончить матч. Затем соперник забил.

    Лучшее в этом матче — концовка, потому что "Атлетико" не нервничал. Суарес забил отличный гол. Но нам было действительно трудно», — приводит слова Симеоне Marca.

    «Атлетико» набрал 38 очков и занимает первое место в таблице Ла Лиги. При этом у идущего вторым «Реала» 36 очков и на два сыгранных матча больше. 0

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