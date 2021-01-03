«Наполи» обыграл «Кальяри», «Рома» — «Сампдорию», «Аталанта» разгромила «Сассуоло»

В 15-м туре чемпионата Италиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:4.

В составе победителей дубль оформил Петр Зелиньски, еще по голу забили Ирвинг Лосано и Лоренцо Инсинье.

Единственный гол хозяев на счету бразильского нападающего Жоао Педро.

«Кальяри» заканчивал встречу вдесятером, поскольку на 65-й второй предупреждение получил греческий защитник Хараламбос Ликояннис.

Футбол. Италия. Серия А Кальяри — Наполи 1:4 Голы: 0:1 Пётр Зелиньски (25'), 1:1 Жоао Педро (60'), 1:2 Пётр Зелиньски (62'), 1:3 Ирвин Лосано (74'), 1:4 Лоренцо Инсинье (пенальти) (86') Кальяри: Алессио Краньо, Хараламбос Ликояннис, Лука Чеппители, Gabriele Zappa, Себастьян Валюкевич, Рэзван Марин, Жоао Педро (Fabrizio Caligara, 83'), Наитан Нандес, Гастон Перейро (Matteo Tramoni, 56'), Риккардо Соттиль (Алессандро Трипальделли, 68'), Джованни Симеоне (Леонардо Паволетти, 83') Наполи: Давид Оспина, Мариу Руй (Фаузи Гулам, 87'), Никола Максимович, Джованни Ди Лоренцо, Костас Манолас (Амир Ррахмани, 87'), Тьемуэ Бакайоко (Станислав Лоботка, 87'), Фабиан, Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 77'), Ирвин Лосано, Лоренцо Инсинье, Андреа Петанья (Маттео Политано, 77') Предупреждения: Хараламбос Ликояннис (30'), Риккардо Соттиль (53'), Хараламбос Ликояннис (65'), Пётр Зелиньски (72'), Fabrizio Caligara (85')

«Наполи», набрав 28 очков в 14 встречах, поднялся на четвертое место. «Кальяри», оставшись с 14 очками, занимает 15-й строчку турнирной таблицы.

Календарь и таблица Серии А

В другом матче 15-го тура «Рома» на своем поле обыграла «Сампдорию» со счетом 1:0.

На 72-й минуте боснийский нападающий римлян Эдин Джеко забил ударом с лета после навеса датчанина Рика Карсдропа.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Сампдория 1:0 Гол: 1:0 Эдин Джеко (72') Рома: Пау Лопес, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини (Карлес Перес, 82'), Гонсало Вильяр (Бриан Кристанте, 68'), Жордан Верету, Бруно Перес, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко (Борха Майораль, 87') Сампдория: Эмиль Аудеро, Томмазо Ауджелло, Омар Коллей, Лорензо Тонелли, Майя Йосида (Мехди Лери, 82'), Олбин Экдаль, Валерио Верре (Mikkel Damsgaard, 63'), Якуб Янкто, Мортен Торсби, Антонио Кандрева, Фабио Квальярелла (Антонино ла Гумина, 80') Предупреждения: Крис Смоллинг (8'), Майя Йосида (37'), Бруно Перес (55'), Томмазо Ауджелло (61'), Гонсало Вильяр (63'), Олбин Экдаль (66'), Лорензо Тонелли (74'), Якуб Янкто (82')

«Рома» занимает третье место. У римлян 30 очков. «Сампдория» находится на 11-й строчке таблицы, имея 17 очков.

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Матч 15-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Лацио» завершился со счетом 1:1.

На 15-й минуте нападающий римлян Чиро Иммобиле реализовал пенальти. На 58-й генуэзцы отыгрались — точный удар нанес Маттиа Дестро.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Лацио 1:1 Голы: 0:1 Чиро Иммобиле (пенальти) (15'), 1:1 Маттиа Дестро (58') Дженоа: Маттиа Перин, Кристиан Сапата (Иван Радованович, 33'), Доменико Кришито, Андреа Мазиелло, Валон Бехрами (Лукас Лерагер, 73'), Милан Бадель, Николо Ровелла (Миха Зайц, 46'), Давиде Дзаппакоста, Леннарт Циборра, Маттиа Дестро (Gianluca Scamacca, 61'), Marko Pjaca (Эльдор Шомуродов, 46') Лацио: Пепе Рейна, Патрисио Габбарон (Луис Фелипе, 46'), Штефан Даниэл Раду, Франческо Ачерби, Лукас Лейва (Гонсало Эскаланте, 69'), Луис Альберто (Jean-Daniel Akpa-Akpro, 89'), Сергей Милинкович-Савич (Ведат Мурики, 81'), Мануэль Лаццари, Адам Марушич, Чиро Иммобиле, Фелипе Кайседо (Андреас Перейра, 81') Предупреждения: Патрисио Габбарон (43'), Маттиа Дестро (59'), Сергей Милинкович-Савич (60'), Леннарт Циборра (63'), Лукас Лейва (69'), Гонсало Эскаланте (90')

«Лацио» занимает девятое место, набрав 22 очко. «Дженоа» с 11 очками находится на предпоследней 19-й строчке турнирной таблицы серии А.

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«Аталанта» одержала крупную победу над «Сассуоло» (5:1) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии.

Дубль в составе хозяев оформил Дуван Сапата, еще по одному мячу забили Маттео Пессина, Робин Гозенс и Луис Муриэль.

За гостей отличился Влад Кирикеш.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.

Футбол. Италия. Серия А Аталанта — Сассуоло 5:1 Голы: 1:0 Дуван Сапата (11'), 2:0 Маттео Пессина (45'), 3:0 Дуван Сапата (49'), 4:0 Робин Гозенс (57'), 5:0 Луис Мурьель (68'), 5:1 Влад Кирикеш (75') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити (Фабио Депаоли, 77'), Робин Гозенс (Matteo Ruggeri, 77'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Маттео Пессина (Руслан Малиновский, 63'), Ханс Хатебур, Йосип Иличич (Луис Мурьель, 62'), Дуван Сапата (Алексей Миранчук, 84') Сассуоло: Андреа Консильи, Мерт Мюльдюр, Влад Кирикеш, Джанмарко Феррари, Гиоргос Кирьякопулос, Жереми Бога (Мехди Бурабья, 68'), Максим Лопес (Педро Обьянг, 56'), Хамед Траоре (Лукаш Гараслин, 83'), Доменико Берарди (Джакомо Распадори, 84'), Мануэль Локателли, Франческо Капуто (Грегоре Дефрель, 56') Предупреждения: Ханс Хатебур (25'), Кристиан Ромеро (44'), Влад Кирикеш (51'), Мартен де Рон (80')

Благодаря этой победе «Аталанта» поднялась на 6-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 25 очков. «Сассуоло» с 26 очками опустился на 5-ю строчку. 0