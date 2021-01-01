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    Пять игроков «Манчестер Сити» заболели коронавирусом

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    Число зараженных коронавирусом футболистов «Манчестер Сити» увеличилось до пяти человек.

    Габриэл Жезус
    Габриэл Жезус

    Об этом рассказал главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

    Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у четырех представителей клуба, в том числе у двух игроков — Габриэла Жезуса и Кайла Уокера.

    «В первый раз было четыре человека, из них два игрока, а потом еще три. Лига запретила нам называть имена. Возможно, мы должны уважать их конфиденциальность.

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