Пять игроков «Манчестер Сити» заболели коронавирусом

Число зараженных коронавирусом футболистов «Манчестер Сити» увеличилось до пяти человек.

Об этом рассказал главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у четырех представителей клуба, в том числе у двух игроков — Габриэла Жезуса и Кайла Уокера.

«В первый раз было четыре человека, из них два игрока, а потом еще три. Лига запретила нам называть имена. Возможно, мы должны уважать их конфиденциальность.

Завтра вы увидите состав и заметите отсутствие трех важных футболистов, тогда и узнаете обо всем», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News. 0