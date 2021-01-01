Пять игроков «Манчестер Сити» заболели коронавирусом

Габриэл Жезус
globallookpress.com
Об этом рассказал главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.
Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у четырех представителей клуба, в том числе у двух игроков — Габриэла Жезуса и Кайла Уокера.
«В первый раз было четыре человека, из них два игрока, а потом еще три. Лига запретила нам называть имена. Возможно, мы должны уважать их конфиденциальность.
Завтра вы увидите состав и заметите отсутствие трех важных футболистов, тогда и узнаете обо всем», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News. 0