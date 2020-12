Встреча «Эвертона» и «Ман Сити» перенесена из-за коронавируса

Матч 16-го тура Английской премьер-лигине состоится в запланированный срок из-за вспышки коронавируса у «горожан».

После заседания совета АПЛ команды были проинформированы, что встреча была отложена по медицинским показаниям в связи с увеличением числа случаев COVID-19 в команде «Манчестер Сити».

Напомним, что игра должна была состояться 28 декабря в 23:00 по московскому времени. О новой дате матча будет сообщено позднее.

🔵 | Following a Premier League Board Meeting this afternoon, #EFC has been informed that tonight's fixture against @ManCity has been postponed on medical grounds due to an increase in cases of COVID-19 in the Manchester City squad.