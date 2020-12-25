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    «Оренбург» подписал капитана «Иртыша»

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    Капитан и защитник «Иртыша» Александр Масловский продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщает пресс-служба омского клуба.

    «Оренбург» подписал капитана «Иртыша»
    «Оренбург» подписал капитана «Иртыша»

    «Мне поступило предложение, от которого я мог, конечно, отказаться, но все-таки принял иное решение. Решил попробовать свои силы в клубе, который ставит задачу выхода в РПЛ. Я уверен, что вы сможете понять и принять мой уход. Хочу попытаться запрыгнуть на ступеньку выше и закрепится там, осуществив свою детскую мечту», — сказал Масловский.

    В составе «Иртыша» Александр Масловский провёл 5 сезонов, принял участие в 87 матчах первенства страны и семь кубковых встречах. На счету защитника 11 забитых голов.

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