Левандовский признан игроком года по версии The Guardian

Второе место занял форвард «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился на третьем месте.
В 2020 году 32-летний поляк выиграл с мюнхенцами чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Кроме того, он был признан лучшим футболистом года в Европе по версии УЕФА и лучшим игроком года по версии ФИФА.
10 лучших футболистов 2020 года по версии The Guardian
1. Роберт Левандовский («Бавария»/Польша);
2. Лионель Месси («Барселона»/Аргентина);
3. Криштиану Роналду («Ювентус»/Португалия);
4. Кевин де Брейне («Манчестер Сити»/Бельгия);
5. Садио Мане («Ливерпуль»/Сенегал);
6. Эрлинг Холане («Боруссия» Дортмунд/Норвегия);
7. Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция);
8. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет);
9. Неймар («ПСЖ»/Бразилия);
10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»/Нидерланды). 0