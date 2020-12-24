Левандовский признан игроком года по версии The Guardian

Нападающийпризнан лучшим игроком 2020 года по версии The Guardian.

Второе место занял форвард «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился на третьем месте.

В 2020 году 32-летний поляк выиграл с мюнхенцами чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Кроме того, он был признан лучшим футболистом года в Европе по версии УЕФА и лучшим игроком года по версии ФИФА.

10 лучших футболистов 2020 года по версии The Guardian

1. Роберт Левандовский («Бавария»/Польша);

2. Лионель Месси («Барселона»/Аргентина);

3. Криштиану Роналду («Ювентус»/Португалия);

4. Кевин де Брейне («Манчестер Сити»/Бельгия);

5. Садио Мане («Ливерпуль»/Сенегал);

6. Эрлинг Холане («Боруссия» Дортмунд/Норвегия);

7. Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция);

8. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет);

9. Неймар («ПСЖ»/Бразилия);

10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»/Нидерланды). 0