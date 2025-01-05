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    «Оклахома» — «Бостон». Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 5 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оклахома» — «Бостон»
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    «Милуоки» — «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 5 января. Начало встречи — в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 05 Января 2025 года

    Оклахома

  • Оклахома
    •  Оклахома 23:30 Бостон

    Бостон

  • НБА
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    «Оклахома»

    Турнирная таблица: «Громобойцы» уверенно лидируют в Западной конференции, опережая главного преследователя — команду «Мемфис» на 6 побед. «Оклахома» в этом сезоне НБА одержала 29 побед и потерпела 5 поражений.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура «Оклахома» одержала домашнюю победу в матче против «Нью-Йорка» (117:107). В составе победителей результативностью отметился
    Шэй Гилджес-Александер, отправив в кольцо соперника 33 очка.

    Оклахома — Бостон: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Лидер Западной конференции потерял четырёх баскетболистов: в лазарете «Оклахомы» находятся Адам Флэглер (травма пальца), Чет Холмгрен (травма бедра) и Никола Топич (травма колена). К ним присоеднинился Карузо, у которого травмировано бедро.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Оклахома» одержала 9 победу подряд, обыграв также «Лос-Анджелес Клипперс» (116:98), «Миннесоту» (113:105), «Мемфис» (130:106), «Шарлотт» (106:94), «Индиану» (120:114), «Вашингтон» (123:105), «Майами» (104:97) и «Орландо» (105:99).

    «Бостон»

    Турнирная таблица: «Бостон» пытается угнаться за лидером Восточной конференции — «Кливлендом», отставая от «кавалеристов» на 4 победы. На данный момент «кельты» добились 26 побед и проиграв в 9 встречах.

    Последние матчи: В минувшем туре национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Бостона» одержали победу над «Хьюстоном» (109:86). Лучшим игроком в составе победителей стал Деррик Уайт, набравший 23 очка.

    Не сыграют: «Бостон» в игре с лучшей командой Западной конференции не сможет рассчитывать на Джейлена Брауна, у которого травмировано плечо.

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    Состояние команды: За «Бостоном» наблюдается победная серия из трёх матчей. Помимо игры с «Хьюстоном», «бостонские кельты» также выиграли у «Миннесоты» (118:115) и «Торонто» (125:71).

    Статистика для ставок

    • «Оклахома» одержала 9 победу подряд

    • «Бостон» выиграл в 3 матче подряд

    • В этом сезоне «Оклахома» и «Бостон» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. На победу «Бостона» — 2.21.

    ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.91.

    Прогноз: В нынешнем розыгрыше национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома» и «Бостон» выдают симпатичный баскетбол. Победителя определить сложно, но «громобойцы» наверняка смогу увеличить победную серию до 10 матчей.

    Ставка: Победа «Оклахомы» с форой (-2.5) с коэффициентом 1.99.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 1.95.

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