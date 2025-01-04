«Фиорентина» — «Наполи»: счет матча 0:3, обзор голов

Давид Нерес Фото: globallookpress.com
На 29-й минуте счет открыл бразильский полузащитник Давид Нерес.
Сразу после перерыва Ромелу Лукаку реализовал пенальти и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
Точку в матче на 68-й минуте поставил шотландец Скотт Мактоминей.
Футбол. Италия. Серия А
Фиорентина — Наполи 0:3
Голы: 0:1 Давид Нерес (29'), 0:2 Ромелу Лукаку (пенальти) (54'), 0:3 Скотт МакТоминай (68') Фиорентина: Давид де Хеа, Пьетро Комуццо, Лука Раньери, Фабьяно Паризи (Робин Гозенс, 58'), Матиас Морено (Андреа Кольпани, 59'), Ясин Адли (Данило Катальди, 79'), Роландо Мандрагора (Амир Ричардсон, 73'), Лукас Бельтран (Кристиан Куаме, 79'), Риккардо Соттиль, Мойзе Кин, Dodo Наполи: Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола (Паскуале Маццокки, 86'), Матиас Оливера (Джакомо Распадори, 89'), Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка (Билли Гилмор, 89'), Андре Франк Замбо Ангисса, Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 73'), Давид Нерес (Сириль Нгонж, 86') Предупреждение: Джованни Ди Лоренцо (39')
«Наполи» стал единоличным лидером Серии А с 44 очками. «Фиалки» идут шестыми с 32 очками.