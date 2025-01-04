2-й таймБрайтон — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Габриэл Мартинелли«Брайтон» — «Арсенал». Онлайн
  • 21:58
    • «Фиорентина» потерпела разгромное поражение от «Наполи»
  • 19:55
    • «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»
  • 17:42
    • Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили на турнире в Брисбене
  • 16:28
    • Примера объявила об отказе «Барселоне» в регистрации Ольмо
  • 19:57
    • «Брентфорд» разгромил «Саутгемптон», а «Борнмут» одолел «Эвертон»
    Все новости спорта

    «Фиорентина» потерпела разгромное поражение от «Наполи»

    «Фиорентина» — «Наполи»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Наполи
    В матче 19-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» разгромно уступила на своем поле «Наполи» со счетом 0:3.

    Давид Нерес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Нерес

    На 29-й минуте счет открыл бразильский полузащитник Давид Нерес.

    Сразу после перерыва Ромелу Лукаку реализовал пенальти и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

    Точку в матче на 68-й минуте поставил шотландец Скотт Мактоминей.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Наполи 0:3
    Голы: 0:1 Давид Нерес (29'), 0:2 Ромелу Лукаку (пенальти) (54'), 0:3 Скотт МакТоминай (68') Фиорентина: Давид де Хеа, Пьетро Комуццо, Лука Раньери, Фабьяно Паризи (Робин Гозенс, 58'), Матиас Морено (Андреа Кольпани, 59'), Ясин Адли (Данило Катальди, 79'), Роландо Мандрагора (Амир Ричардсон, 73'), Лукас Бельтран (Кристиан Куаме, 79'), Риккардо Соттиль, Мойзе Кин, Dodo Наполи: Алекс Мерет, Леонардо Спинаццола (Паскуале Маццокки, 86'), Матиас Оливера (Джакомо Распадори, 89'), Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка (Билли Гилмор, 89'), Андре Франк Замбо Ангисса, Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 73'), Давид Нерес (Сириль Нгонж, 86') Предупреждение: Джованни Ди Лоренцо (39')

    «Наполи» стал единоличным лидером Серии А с 44 очками. «Фиалки» идут шестыми с 32 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Матрасники» учинят разгром «Марбелье»
  • «Марбелья» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Барселона» деклассирует «Барбастро»
  • «Барбастро» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • «Ливерпуль» отправит «Манчестер Юнайтед» в нокаут?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 5 января 2025 года
  • Завтра в 22:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Марбелья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Марсель — Гавр
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры