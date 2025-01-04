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    «Вашингтон» уверенно победил «Рейнджерс», одну шайбу забросил Овечкин

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    В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своем льду победил «Рейнджерс» со счетом 7:4.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    У хозяев голами отметились Дилан Строум, Ларс Эллер, Эндрю Манджапане, Коннор Макмайкл, Александр Овечкин, Алексей Протас и Том Уилсон.

    У гостей отличились Крис Крайдер, Сэм Кэррик, Филип Хитил и Мика Зибанеджад.

    Для 39-летнего российского форварда это 19-я шайба в сезоне. До великого рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ ему теперь осталось 22 гола.

    У Овечкина сейчас 872 шайбы за карьеру в НХЛ, а у Гретцки (894 гола).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)
    Голы: Крайдер — 13, 7:00 — 0:1. Строум — 12 (бол., Чикран, Уилсон), 18:46 — 1:1. Эллер — 7 (Фехервари, ван Римсдайк), 22:29 — 2:1. Манджапане — 9 (Дауд, Сандин), 30:08 — 3:1. Кэррик — 2 (Эдстрем), 36:26 — 3:2. Макмайкл — 17 (бол., Строум, Манджапане), 38:13 — 4:2. Хытил — 8 (Вааканайнен, Шнайдер), 48:32 — 4:3. Овечкин — 19 (Строум), 50:50 — 5:3. Зибанежад — 8 (Смит), 53:04 — 5:4. Протас — 17 (Дюбуа, Чикран), 54:00 — 6:4. Уилсон — 16 (п.в., Овечкин, Фехервари), 59:22 — 7:4Вратари: Томпсон — Куик (57:11 — 59:22)Броски: 28 (10+8+10) — 32 (11+8+13)Штраф: 8 — 8Наши: Овечкин (17.44/7/-1) — Панарин (22.02/3/-1)

    «Вашингтон» с 55 очками продолжает быть лидером на «Востоке». «Рейнджерс» (35) идут на 14-й позиции

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