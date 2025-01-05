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    «Ливерпуль» отправит «Манчестер Юнайтед» в нокаут?

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». «МЮ» проваливает сезон, но на что сделать ставку в их матче в Ливерпуле 5 января? Ответ — в прогнозе экспертов на АПЛ с коэффициентами 3.20 и 2.85

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 5 января, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Января 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 19:30 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Ливерпуль» продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, набрав в 18 матчах 45 очков.

    Последние матчи: в заключительном матче 2024-го «Ливерпуль» разбил на выезде «Вест Хэм» со счетом 5:0.

    Ливерпуль — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Перед этим «красные» выиграли у «Саутгемптона», «Тоттенхэма» (6:3) и «Лестера».

    Не сыграют: Джо Гомес, Ибраима Конате и Конор Брэдли.

    Состояние команды: состояние «Ливерпуля» можно охарактеризовать одним словом — идеальное. Никто и не сомневался, что у них классная команда, но успехи «красных» под руководством Арне Слота все равно стали сюрпризом.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Самое главное заключается в том, что «Ливерпуль» доминирует почти во всех матчах, и неважно, кто ему противостоит — аутсайдер, середняк или конкурент в борьбе за титул.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» набрала 22 очка в 19 матчах и находится всего лишь на 14-й строчке.

    Календарь и таблица АПЛ

    Последние матчи: «красные дьяволы» завершили 2024-й серией поражений, которая, похоже, окончательно отправила команду в глубокий эмоциональный нокдаун.

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    • После сенсационной победы над «Манчестер Сити» (2:1) «Юнайтед» проиграли «Тоттенхэму», «Борнмуту», «Вулверхэмптону» и «Ньюкаслу».

    Не сыграют: Мэйсон Маунт, Виктор Ленделеф и Люк Шоу.

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    Состояние команды: всё плохо, просто ужасно. Теперь уже очевидно, что «Манчестер Юнайтед» нуждается в тотальном обновлении состава. Желательно заменить человек 20-30. Возможно, после этого легендарный клуб сможет вернуться хотя бы в район шестого-восьмого места.

    Ну а сейчас Рубену Амориму и его команде придется приложить невероятные усилия, чтобы не опустить «Манчестер Юнайтед» в Чемпионшип.

    Статистика для ставок

    • Беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет уже 23 матча; на этом отрезке у «красных» 20 побед

    • «Ливерпуль» забил 18 мячей в пяти предыдущих матчах

    • «Манчестер Юнайтед» одержал лишь две победы в девяти предыдущих матчах АПЛ на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают за 6.00, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 9.70.

    Прогноз: раненный зверь очень часто опасен, но в данном случае есть все основания полагать, что «Ливерпуль» просто «переедет» нынешний «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, хозяева устроят шоу на «Энфилде».

    Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2,5) за 2.85.

    Прогноз: «Ливерпуль» наверняка попытается с первых минут шокировать соперника максимально интенсивной игрой в атаке. Вполне вероятно, что «МЮ» получит парочку мячей уже к середине первого тайма.

    Ставка: тотал «Ливерпуля» с 1 по 15 минуту больше 0,5 за 3.20.

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    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» отправит «Манчестер Юнайтед» в нокаут?
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