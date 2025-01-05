Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, набрав в 18 матчах 45 очков.
Последние матчи: в заключительном матче 2024-го «Ливерпуль» разбил на выезде «Вест Хэм» со счетом 5:0.
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Перед этим «красные» выиграли у «Саутгемптона», «Тоттенхэма» (6:3) и «Лестера».
Не сыграют: Джо Гомес, Ибраима Конате и Конор Брэдли.
Состояние команды: состояние «Ливерпуля» можно охарактеризовать одним словом — идеальное. Никто и не сомневался, что у них классная команда, но успехи «красных» под руководством Арне Слота все равно стали сюрпризом.
Самое главное заключается в том, что «Ливерпуль» доминирует почти во всех матчах, и неважно, кто ему противостоит — аутсайдер, середняк или конкурент в борьбе за титул.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» набрала 22 очка в 19 матчах и находится всего лишь на 14-й строчке.
Последние матчи: «красные дьяволы» завершили 2024-й серией поражений, которая, похоже, окончательно отправила команду в глубокий эмоциональный нокдаун.
После сенсационной победы над «Манчестер Сити» (2:1) «Юнайтед» проиграли «Тоттенхэму», «Борнмуту», «Вулверхэмптону» и «Ньюкаслу».
Не сыграют: Мэйсон Маунт, Виктор Ленделеф и Люк Шоу.
Состояние команды: всё плохо, просто ужасно. Теперь уже очевидно, что «Манчестер Юнайтед» нуждается в тотальном обновлении состава. Желательно заменить человек 20-30. Возможно, после этого легендарный клуб сможет вернуться хотя бы в район шестого-восьмого места.
Ну а сейчас Рубену Амориму и его команде придется приложить невероятные усилия, чтобы не опустить «Манчестер Юнайтед» в Чемпионшип.
Статистика для ставок
- Беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет уже 23 матча; на этом отрезке у «красных» 20 побед
- «Ливерпуль» забил 18 мячей в пяти предыдущих матчах
- «Манчестер Юнайтед» одержал лишь две победы в девяти предыдущих матчах АПЛ на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают за 6.00, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 9.70.
Прогноз: раненный зверь очень часто опасен, но в данном случае есть все основания полагать, что «Ливерпуль» просто «переедет» нынешний «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, хозяева устроят шоу на «Энфилде».
- 1.95Манчестер Сити — Вест Хэм: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.20Тоттенхэм — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 3.80Кристал Пэлас — Челси: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2,5) за 2.85.
Прогноз: «Ливерпуль» наверняка попытается с первых минут шокировать соперника максимально интенсивной игрой в атаке. Вполне вероятно, что «МЮ» получит парочку мячей уже к середине первого тайма.
Ставка: тотал «Ливерпуля» с 1 по 15 минуту больше 0,5 за 3.20.