«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 5 января, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, набрав в 18 матчах 45 очков.

Последние матчи: в заключительном матче 2024-го «Ливерпуль» разбил на выезде «Вест Хэм» со счетом 5:0.

Перед этим «красные» выиграли у «Саутгемптона», «Тоттенхэма» (6:3) и «Лестера».

Не сыграют: Джо Гомес, Ибраима Конате и Конор Брэдли.

Состояние команды: состояние «Ливерпуля» можно охарактеризовать одним словом — идеальное. Никто и не сомневался, что у них классная команда, но успехи «красных» под руководством Арне Слота все равно стали сюрпризом.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Самое главное заключается в том, что «Ливерпуль» доминирует почти во всех матчах, и неважно, кто ему противостоит — аутсайдер, середняк или конкурент в борьбе за титул.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» набрала 22 очка в 19 матчах и находится всего лишь на 14-й строчке.

Календарь и таблица АПЛ

Последние матчи: «красные дьяволы» завершили 2024-й серией поражений, которая, похоже, окончательно отправила команду в глубокий эмоциональный нокдаун.

После сенсационной победы над «Манчестер Сити» (2:1) «Юнайтед» проиграли «Тоттенхэму», «Борнмуту», «Вулверхэмптону» и «Ньюкаслу».

Не сыграют: Мэйсон Маунт, Виктор Ленделеф и Люк Шоу.

Состояние команды: всё плохо, просто ужасно. Теперь уже очевидно, что «Манчестер Юнайтед» нуждается в тотальном обновлении состава. Желательно заменить человек 20-30. Возможно, после этого легендарный клуб сможет вернуться хотя бы в район шестого-восьмого места.

Ну а сейчас Рубену Амориму и его команде придется приложить невероятные усилия, чтобы не опустить «Манчестер Юнайтед» в Чемпионшип.

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет уже 23 матча; на этом отрезке у «красных» 20 побед

«Ливерпуль» забил 18 мячей в пяти предыдущих матчах

«Манчестер Юнайтед» одержал лишь две победы в девяти предыдущих матчах АПЛ на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают за 6.00, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 9.70.

Прогноз: раненный зверь очень часто опасен, но в данном случае есть все основания полагать, что «Ливерпуль» просто «переедет» нынешний «Манчестер Юнайтед». Скорее всего, хозяева устроят шоу на «Энфилде».

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2,5) за 2.85.

Прогноз: «Ливерпуль» наверняка попытается с первых минут шокировать соперника максимально интенсивной игрой в атаке. Вполне вероятно, что «МЮ» получит парочку мячей уже к середине первого тайма.

Ставка: тотал «Ливерпуля» с 1 по 15 минуту больше 0,5 за 3.20.