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    «Марсель» — «Гавр». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 5 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Гавр»
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    Роберто Де Дзерби
    5 января в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Гавр». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Гавр», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Января 2025 года

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 22:45 Гавр

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы пытаются навязать конкуренцию ПСЖ. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Марсель» довольно неплохо атакует, отличившись 32 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.

    Марсель — Гавр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Марсель» в Кубке Франции учинил разгром «Сент-Этьену» (4:0).

    А вот до того команда подписала мировую с «Лиллем» (1:1). Зато поединок с тем же «Сент-Этьеном» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда Роберто Де Дзерби добыла 4 виктории. В этих поединках «Марсель» забил 12 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Элье Ваи — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Марсельцы отстают от лидера на 10 очков. Зато команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

    Матчи против «Гавра» для команды исторически складываются сверхудачно. В 8 последних очных поединках «Марсель» переиграл «небесных».

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Подопечные Де Дзерби нынче на ходу, да и обыгрывать аутсайдера обязаны априори.

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Небесные» в текущем сезоне бьются за сохранение прописки в элите. Ныне они находятся на 17 строчке турнирной таблицы французского чемпионата.

    Причем «Гавр» настрелял всего лишь 11 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Небесные» вылетели из Кубка Франции от скромного «Стад Бриошена» (0:1).

    До того «небесные» были биты «Страсбуром» (0:3). Да и поединок с «Ниццей» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» победил всего 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Жосуэ Касимир — травмирован.

    Состояние команды: «Небесные» на данном этапе твердо стоят на вылет. Команда забивает реже всех в Лиге 1.

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    При этом «Гавр» в среднем пропускает практически 2 гола за матч. Зато отставание от спасительной 15 позиции измеряется лишь одним зачетным баллом.

    «Небесные» крепки, вот только пресловутой стабильностью не блещут. Да и победить команда не может уже 4 матча подряд.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только «Гавр» не может обыграть марсельцев уже 24 года.

    Статистика для ставок

    • «Гавр» не побеждал в 4 последних матчах

    • «Марсель» не проигрывал в 5 своих последних поединках

    • Марсельцы не проигрывают «Гавру» уже 24 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: «Марсель» намерен поднатореть в плане реализации, и явно будет активно атаковать.

    «Небесные» в последних матчах забуксовали, и уж точно постараются прервать негативный сериал очных поединков с «Марселем».

    Ставка: Обе забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

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    «Марсель» — «Гавр»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на футбол. Голевой бартер заказывали?!
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