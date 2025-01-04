АПЛ. «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом», «Брайтон» примет «Арсенал», «Ливерпуль» — «МЮ»

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    Обзор матчей 20-го тура английской Премьер-лиги

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    Матчи 20-го тура английской Премьер-лиги состоятся с 4 по 6 января

    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 1:2

    «Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:2.

    Все начиналось для хозяев очень хорошо. Уже на 4-й минуте Доминик Соланке вывел команду вперед, реализовав пенальти.

    Через две минуты «Ньюкасл» смог отыграться после точного удара Энтони Гордона.

    На 38-й минуте гости были уже впереди, гол забил Александер Исак.

    Как оказалось позже, это был победный мяч «Ньюкасла».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Ньюкасл 1:2
    Голы: 1:0 Доминик Соланке (4'), 1:1 Энтони Гордон (6'), 1:2 Александер Исак (38') Тоттенхэм: Брэндон Остин, Раду Дрэгушин (Серхио Регилон, 46'), Джед Спенс, Педро Порро, Арчи Грей, Папе Сарр (Ив Биссума, 62'), Лукас Бергвалль (Джеймс Мэддисон, 62'), Бреннан Джонсон, Деян Кулушевски, Тимо Вернер (Сон Хын Мин, 62'), Доминик Соланке Ньюкасл: Мартин Дубравка, Дэниел Бёрн, Свен Ботман (Ллойд Келли, 90'), Тино Ливраменто, Джейкоб Мёрфи (Шон Лонгстафф, 86'), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Льюис Холл, Энтони Гордон (Харви Льюис Барнс, 78'), Александер Исак (Джозеф Уиллок, 86'), Жоэлинтон Предупреждения: Дэниел Бёрн (17'), Жоэлинтон (73'), Свен Ботман (80'), Александер Исак (86'), Серхио Регилон (90 + 9')

    «Сороки» сейчас идут пятыми в таблице АПЛ с 35 очками. «Тоттенхэм» (24) — 11-й.

    Календарь и таблица АПЛ

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    4 января, суббота, 18:00 мск

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    «Борнмут» — «Эвертон»

    4 января, суббота, 18:00 мск

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    «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

    4 января, суббота, 18:00 мск

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    5 января, воскресенье, 19:30 мск

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