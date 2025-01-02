ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Ливерпуль» сохранил статус-кво над «Арсеналом»

    Итоги 19-го тура чемпионата Англии по футболу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал Астон Вилла Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Ипсвич Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон
    Вся лентаСамое главное
    Том АспиналлДжонс против Аспиналла, титульник для Чимаева и еще 5 самых ожидаемых боев UFC в 2025-м Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года Джон ДжонсВозвращение Джонса, рекорд Перейры, 7 новых чемпионов — главные итоги UFC в 2024 году
  • 22:53
    • Швеция одолела Латвию и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира
    Все новости спорта
    «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
    Лидеры английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Арсенал» одержали победыв 19 туре. «Челси» оступился и потерял место в первой тройке. В еврокубковую зону вернулся действующий чемпион «Манчестер Сити».

    Изменения в турнирной таблице

    «Челси» потерял одну строчку в английском чемпионате и опустился на 4 место в турнирной таблице. Место в топ-3 лиги занял «Ноттингем Форест».

    Календарь и таблица АПЛ

    Поменялись местами «Манчестер Сити» и «Борнмут», которые расположились на 6 и 7 позициях соответственно. «Тоттенхэм» обошёл в таблице «Брентфорд» и занял 11 строчку в первенстве.

    Чемпионская гонка

    «Ливерпуль» продолжает лидировать в английской Премьер-лиге, опережая главного конкурента «Арсенал» на 6 очков. К тому же, у мерсисайдцев есть игра в запасе.

    В 18 туре чемпионата «Ливерпуль» разгромил молотобойцев из «Вест Хэма» (5:0). По голу на свой счёт записали Луис Диас, Коди Гакпо, Мохаммед Салах, Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота.

  • Артета должен признать очевидное: «Арсенал» не станет чемпионом, если не купит забивного нападающего
  • Нежелание «Арсенала» тратить деньги на центрального нападающего, скорее всего, снова помешает команде занять первое место в АПЛ
  • 27/12/2024

    • Таким образом «Ливерпуль» уверенно занимает первое место в АПЛ, набрав 45 очков. На второй строчке идёт «Арсенал», у которого 39 баллов.

    В минувшем туре лондонцы добились победы в матче против «Брентфорда» (3:1). В гостевом поединке за «пушкарей» отличились Габриэль Жезус, Микель Мерино и Габриео Мартинелли.

    Осечка «Челси» и успех «Сити»

    «Челси» в 18 туре сплоховал, проиграв на выезде аутсайдеру «Ипсвичу» (0:2). После этого фиаско «аристократы» потеряли третье место, пропустив вперёд «Ноттингем Форест», который добыл победу в матче с «Эвертоном» (2:0).

    «Челси» — «Фулхэм»
    globallookpress.com

    После матчей «Ноттингем Форест» набрал 37 пунктов, у «Челси» в активе — 35 баллов. На пятой строчке расположился «Ньюкасл», у которого 32 очка.

    В топ-6 команд вернулся «Манчестер Сити», аккумулировав 31 балл. «Горожане» прервали безвыигрышную серию, переиграв на выезде «Лестер» (2:0). В составе МС результативными действиями отметились Савио и Эрлинг Холанд, забив на 21-й и 74-й минутах поединка.

    Вне группы лидеров

    Два клуба уровня топ от еврокубковой зоны отстали сильно, к примеру «Тоттенхэм» занимает 11 место с активом в 24 очка. «Шпоры» не смогли выиграть у «Вулверхэмптона» (2:2).

  • Вошли в пике. Грилиш, Антони, де Йонг и еще 7 главных неудачников 2024 года
  • Для этих персон и команд 2024 год оказался довольно непростым
  • 30/12/2024

    • На 14 строчке АПЛ расположился «Ман Юнайтед», у которого 22 набранных балла. «Красные дьяволы» проиграли на своём поле «Ньюкаслу» (0:2).

    Тур № 20

    Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут 4 по 6 января.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Программу тура откроет поединок с участием «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» 4 января. В этот же день «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» будет гостить у «Кристал Пэласа», а «Брайтон» примет одного из лидеров чемпионата «Арсенал».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В воскресенье, 5 января состоится центральный матч 20 тура: лидер АПЛ «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 3 января 2025 года
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вашингтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гранада — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Насьонал — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Флорида — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Волынец — Паркс
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры