АПЛ. «Ливерпуль» сохранил статус-кво над «Арсеналом»

Лидеры английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Арсенал» одержали победыв 19 туре. «Челси» оступился и потерял место в первой тройке. В еврокубковую зону вернулся действующий чемпион «Манчестер Сити».

Изменения в турнирной таблице

«Челси» потерял одну строчку в английском чемпионате и опустился на 4 место в турнирной таблице. Место в топ-3 лиги занял «Ноттингем Форест».

Календарь и таблица АПЛ

Поменялись местами «Манчестер Сити» и «Борнмут», которые расположились на 6 и 7 позициях соответственно. «Тоттенхэм» обошёл в таблице «Брентфорд» и занял 11 строчку в первенстве.

Чемпионская гонка

«Ливерпуль» продолжает лидировать в английской Премьер-лиге, опережая главного конкурента «Арсенал» на 6 очков. К тому же, у мерсисайдцев есть игра в запасе.

В 18 туре чемпионата «Ливерпуль» разгромил молотобойцев из «Вест Хэма» (5:0). По голу на свой счёт записали Луис Диас, Коди Гакпо, Мохаммед Салах, Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота.

Таким образом «Ливерпуль» уверенно занимает первое место в АПЛ, набрав 45 очков. На второй строчке идёт «Арсенал», у которого 39 баллов.

В минувшем туре лондонцы добились победы в матче против «Брентфорда» (3:1). В гостевом поединке за «пушкарей» отличились Габриэль Жезус, Микель Мерино и Габриео Мартинелли.

Осечка «Челси» и успех «Сити»

«Челси» в 18 туре сплоховал, проиграв на выезде аутсайдеру «Ипсвичу» (0:2). После этого фиаско «аристократы» потеряли третье место, пропустив вперёд «Ноттингем Форест», который добыл победу в матче с «Эвертоном» (2:0).

«Челси» — «Фулхэм» globallookpress.com

После матчей «Ноттингем Форест» набрал 37 пунктов, у «Челси» в активе — 35 баллов. На пятой строчке расположился «Ньюкасл», у которого 32 очка.

В топ-6 команд вернулся «Манчестер Сити», аккумулировав 31 балл. «Горожане» прервали безвыигрышную серию, переиграв на выезде «Лестер» (2:0). В составе МС результативными действиями отметились Савио и Эрлинг Холанд, забив на 21-й и 74-й минутах поединка.

Вне группы лидеров

Два клуба уровня топ от еврокубковой зоны отстали сильно, к примеру «Тоттенхэм» занимает 11 место с активом в 24 очка. «Шпоры» не смогли выиграть у «Вулверхэмптона» (2:2).

На 14 строчке АПЛ расположился «Ман Юнайтед», у которого 22 набранных балла. «Красные дьяволы» проиграли на своём поле «Ньюкаслу» (0:2).

Тур № 20

Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут 4 по 6 января.

Программу тура откроет поединок с участием «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» 4 января. В этот же день «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм», «Челси» будет гостить у «Кристал Пэласа», а «Брайтон» примет одного из лидеров чемпионата «Арсенал».

Прогнозы и ставки на АПЛ

В воскресенье, 5 января состоится центральный матч 20 тура: лидер АПЛ «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед».