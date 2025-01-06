В матче регулярного чемпионата «Хьюстон» примет «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арена» 6 января. Начало встречи — в 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Лос-Анджелес Лейкерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» занимает 3 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 22 победы и потерпев 12 поражений.

Последние матчи: «Хьюстон» потерпел поражение в минувшем туре в матче против «Бостона» (86:109).

Не сыграют: Форвард «Хьюстона» Джабари Смит-младший сломал руку и не сможет сыграть в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс».

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних пяти матчах «Хьюстон» одержал две победы, переиграв «Даллас» (110:99) и «Нью-Орлеан» (128:111).

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 4 место при 20 победах и 14 поражениях.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Атлантой» (119:102). Решающую роль в матче сыграл Леброн Джеймс, который отправил в кольцо соперника 30 очков.

Не сыграют: Из-за травмы ноги в лазарете команды находится Джарред Вандербилт.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал 4 победы. «Озёрники» обыграли такие команды, как «Портленд» (114:106), «Сакраменто» (132:122) и «Голден Стэйт» (115:113).

Статистика для ставок

«Хьюстон» занимает 3 место в турнирной таблице Западной конференции

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 4 место в турнирной таблице Западной конференции

В этом сезоне «Хьюстон» и «Лос-Анджелес Лейкерс» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.51.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, стоит ожидать упорной борьбы со стороны баскетболистов «Хьюстона» и «Лейкерс».

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.

Прогноз: 230 очков за игру — средний показатель с участием ведущих клубов Западной конференции. Так что, можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.93.