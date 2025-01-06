Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс
«Хьюстон»
Турнирная таблица: «Хьюстон» занимает 3 место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 22 победы и потерпев 12 поражений.
Последние матчи: «Хьюстон» потерпел поражение в минувшем туре в матче против «Бостона» (86:109).
Не сыграют: Форвард «Хьюстона» Джабари Смит-младший сломал руку и не сможет сыграть в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс».
Состояние команды: В последних пяти матчах «Хьюстон» одержал две победы, переиграв «Даллас» (110:99) и «Нью-Орлеан» (128:111).
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 4 место при 20 победах и 14 поражениях.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Атлантой» (119:102). Решающую роль в матче сыграл Леброн Джеймс, который отправил в кольцо соперника 30 очков.
Не сыграют: Из-за травмы ноги в лазарете команды находится Джарред Вандербилт.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал 4 победы. «Озёрники» обыграли такие команды, как «Портленд» (114:106), «Сакраменто» (132:122) и «Голден Стэйт» (115:113).
Статистика для ставок
- «Хьюстон» занимает 3 место в турнирной таблице Западной конференции
- «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 4 место в турнирной таблице Западной конференции
- В этом сезоне «Хьюстон» и «Лос-Анджелес Лейкерс» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.51.
ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
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Прогноз: Обе команды примерно одного уровня, стоит ожидать упорной борьбы со стороны баскетболистов «Хьюстона» и «Лейкерс».
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.90.
Прогноз: 230 очков за игру — средний показатель с участием ведущих клубов Западной конференции. Так что, можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 221.5 с коэффициентом 1.93.