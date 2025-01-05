1-й таймБрайтон — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Габриэл Мартинелли«Брайтон» — «Арсенал». Онлайн Дакота ДитчеваЗатмила Шевченко и всех звезд UFC. Дакота Дитчева — будущее женского ММА Хосеп ГвардиолаАПЛ. «Ман Сити» разгромил «Вест Хэм», «Брайтон» примет «Арсенал», «Ливерпуль» — «МЮ»
  • 19:55
    • «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»
  • 17:42
    • Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили на турнире в Брисбене
  • 16:28
    • Примера объявила об отказе «Барселоне» в регистрации Ольмо
  • 19:57
    • «Брентфорд» разгромил «Саутгемптон», а «Борнмут» одолел «Эвертон»
  • 19:56
    • «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», а «Астон Вилла» одолела «Лестер»
  • 19:16
    • Минское «Динамо» уверенно победило «Торпедо»
  • 18:00
    • Клебо победил в скиатлоне на «Тур де Ски»
    Все новости спорта

    Кто прервёт проигрышную серию?

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта». Ставка (к. 2.02) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 5 января 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы на Атланта Хоукс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Инглевуде на «Intuit Dome» 5 января. Начало встречи — в 06:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Баскетбол. НБА 05 Января 2025 года

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Клипперс 06:30 Атланта

    Атланта

  • НБА
    •

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирная таблица: «Парикмахеры» из Лос-Анджелеса занимают 7 место в Западной конференции. «Клипперс» одержал 19 побед и потерпел 15 поражений.

    Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» потерпел неудачу в минувшем туре регулярного чемпионата, проиграв на выезде «Оклахоме» (98:116).

    Не сыграют: С травмой колена из строя команды выбыл один из лидеров Кавай Леонард. В лазараете «Клипперс» по-прежнему находится Теренс Манн.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: Прервалась победная серия «Лос-Анджелес Клипперс», который ранее выиграл у «Нью-Орлеана» (116:113), «Голден Стэйт» (102:92) и «Мемфиса» (114:110).

    «Атланта»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 7 место, одержав 18 побед и потерпев 17 поражений.

    Последние матчи: «Атланта» потерпела фиаско в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:119).

    Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыл Коби Бафкин. С травмой руки из строя выбыл Ларри Нэнс-мл.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая победная серия «Атланты», в которой были обыграны «Торонто» (136:107), «Майами» (120:110), «Чикаго» (141:133) и «Миннесота» (117:104).

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл во втором матче подряд

    • «Атланта» проиграла во втором матче подряд

    • В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» и «Атланта» ещё не играли

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Атланты» — 3.42.

    ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

    Прогноз: В нынешнем розыгрыше национальной баскетбольной ассоциации соперники ещё не встречались. «Клипперс» и «Атланта» примерно одного уровня и наверняка победитель добьется успеха с небольшим перевесом.

    Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.02.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 3.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Самсунспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Брайтон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  6.03
  • Экспресс дня 4 января 2025 года
  • Сегодня в 20:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Барбастро — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лилль — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Верона — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лион — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Марбелья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бруклин — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Ван
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на баскетбол. Кто прервёт проигрышную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры