Лос-Анджелес Клипперс
Атланта
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирная таблица: «Парикмахеры» из Лос-Анджелеса занимают 7 место в Западной конференции. «Клипперс» одержал 19 побед и потерпел 15 поражений.
Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» потерпел неудачу в минувшем туре регулярного чемпионата, проиграв на выезде «Оклахоме» (98:116).
Не сыграют: С травмой колена из строя команды выбыл один из лидеров Кавай Леонард. В лазараете «Клипперс» по-прежнему находится Теренс Манн.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Лос-Анджелес Клипперс», который ранее выиграл у «Нью-Орлеана» (116:113), «Голден Стэйт» (102:92) и «Мемфиса» (114:110).
«Атланта»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 7 место, одержав 18 побед и потерпев 17 поражений.
Последние матчи: «Атланта» потерпела фиаско в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:119).
Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыл Коби Бафкин. С травмой руки из строя выбыл Ларри Нэнс-мл.
Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая победная серия «Атланты», в которой были обыграны «Торонто» (136:107), «Майами» (120:110), «Чикаго» (141:133) и «Миннесота» (117:104).
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл во втором матче подряд
- «Атланта» проиграла во втором матче подряд
- В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» и «Атланта» ещё не играли
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Атланты» — 3.42.
ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.
- 3.00Голден Стэйт — Мемфис: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 1.82Чикаго — Нью-Йорк: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: В нынешнем розыгрыше национальной баскетбольной ассоциации соперники ещё не встречались. «Клипперс» и «Атланта» примерно одного уровня и наверняка победитель добьется успеха с небольшим перевесом.
Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.02.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 3.10.