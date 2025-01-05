В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Инглевуде на «Intuit Dome» 5 января. Начало встречи — в 06:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Клипперс»

Турнирная таблица: «Парикмахеры» из Лос-Анджелеса занимают 7 место в Западной конференции. «Клипперс» одержал 19 побед и потерпел 15 поражений.

Последние матчи: «Лос-Анджелес Клипперс» потерпел неудачу в минувшем туре регулярного чемпионата, проиграв на выезде «Оклахоме» (98:116).

Не сыграют: С травмой колена из строя команды выбыл один из лидеров Кавай Леонард. В лазараете «Клипперс» по-прежнему находится Теренс Манн.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Прервалась победная серия «Лос-Анджелес Клипперс», который ранее выиграл у «Нью-Орлеана» (116:113), «Голден Стэйт» (102:92) и «Мемфиса» (114:110).

«Атланта»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает 7 место, одержав 18 побед и потерпев 17 поражений.

Последние матчи: «Атланта» потерпела фиаско в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:119).

Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыл Коби Бафкин. С травмой руки из строя выбыл Ларри Нэнс-мл.

Состояние команды: Прервалась четырёхматчевая победная серия «Атланты», в которой были обыграны «Торонто» (136:107), «Майами» (120:110), «Чикаго» (141:133) и «Миннесота» (117:104).

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес Клипперс» проиграл во втором матче подряд

«Атланта» проиграла во втором матче подряд

В этом сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» и «Атланта» ещё не играли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. На победу «Атланты» — 3.42.

ТБ 228.5 и ТМ 228.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.85.

Прогноз: В нынешнем розыгрыше национальной баскетбольной ассоциации соперники ещё не встречались. «Клипперс» и «Атланта» примерно одного уровня и наверняка победитель добьется успеха с небольшим перевесом.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 2.02.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 219.5 с коэффициентом 3.10.