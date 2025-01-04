«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: счет матча 4:1, обзор голов

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
На 10-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Владимир Цоуфал.
Затем на 42-й и 55-й минутах дубль оформил Эрлинг Холанн.
Четвертый свои мяч «горожане» забили на 58-й минуте, отличился Фил Фоден.
«Молотобойцы» смогли ответить лишь голом престижа на 71-й минуте в исполнении Никласа Фюллькруга.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити — Вест Хэм 4:1
Голы: 1:0 Владимир Цоуфаль (автогол) (10'), 2:0 Эрлинг Холанд (42'), 3:0 Эрлинг Холанд (55'), 4:0 Филип Фоден (58'), 4:1 Никлас Фуллкруг (71') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Рико Льюис, Мануэль Аканджи, Натан Аке (Кайл Уолкер, 61'), Йошко Гвардиол, Матео Ковачич (Илкай Гюндоган, 61'), Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Савиньо (Джеймс Макати, 80'), Филип Фоден, Эрлинг Холанд (Джек Грилиш, 84') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эдсон Альварес (Дэнни Ингс, 87'), Аарон Ван-Биссака, Макс Килман, Жан-Клер Тодибо (Константинос Мавропанос, 54'), Владимир Цоуфаль, Лукас Пакета, Мохаммед Кудус (Luis Guilherme, 72'), Никлас Фуллкруг, Крисенсио Саммервилл, Tomas Soucek Предупреждения: Никлас Фуллкруг (14'), Julen Lopetegui (23'), Матео Ковачич (28'), Кайл Уолкер (64')