«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 20-го тура АПЛна своем поле не имел проблем против, победив его со счетом 4:1.

На 10-й минуте в свои ворота забил защитник гостей Владимир Цоуфал.

Затем на 42-й и 55-й минутах дубль оформил Эрлинг Холанн.

Четвертый свои мяч «горожане» забили на 58-й минуте, отличился Фил Фоден.

«Молотобойцы» смогли ответить лишь голом престижа на 71-й минуте в исполнении Никласа Фюллькруга.

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