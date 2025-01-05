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    Сможет ли команда Головина дать бой парижанам?

    ПСЖ — «Монако». Команда Александра Головина попытается навязать борьбу парижанам. На что лучше сделать ставку 5 января? Ответ — в прогнозе на финал Суперкубка Франции с коэффициентом 2.13

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»
    В рамках финала Суперкубка Франции ПСЖ на нейтральном поле встретится с «Монако». Поединок пройдет 5 января и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Суперкубок 05 Января 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 19:30 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    ПСЖ

    Положение команды: Парижане напрямую вышли в финал Суперкубка Франции, где встретятся с «Монако», который действительно может доставить проблемы.

    Матч пройдет на нейтральном поле, поэтому преимущества родных трибун у ПСЖ не будет. Несмотря на это, команда проводит удачный сезон в чемпионате Франции, занимая 1-е место в таблице и отставая от ближайшего преследователя на 10 баллов.

    ПСЖ — Монако: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшей встрече Кубка Франции ПСЖ обыграл в серии пенальти «Ланс», а до этого команда одолела все тот же «Монако» (4:2) в чемпионате страны.

    У ПСЖ продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд во всех турнирах. За этот период команда также одолела «Лион» (3:1) в Лиге 1 и «Зальцбург» (3:0) в рамках Лиги чемпионов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ПСЖ точно будет доминировать в предстоящем матче против «Монако». Команда будет стремится выиграть трофей, чтобы получить уверенность в своих силах.

    В последних матчах у парижан отличную игру показывает нападающий Усман Дембеле. В 3-х поединках форвард отметился 3 голами.

    «Монако»

    Положение команды: «Монегаски» также напрямую вышли в финал Суперкубка Франции, где сыграет против лучшей команды страны. «Монако» точно бросит все силы, чтобы дать бой ПСЖ.

    К тому же, команда до сих пор ведет борьбу с ПСЖ за лидерство в Лиге 1. Хоть отставание «Монако» от 1-й строчки уже 10 баллов, но все может измениться.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «Монако» разгромил «Саинт-Джен» (4:1) в Кубке Франции. Матчем ранее команда проиграла ПСЖ (2:4), а до этого сыграла вничью с «Реймсом» (0:0).

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Монако» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда сумела забить 8 голов при таком же количестве пропущенных.

    Не сыграют: Стефан Синго (перебор желтых карточек), Фоларин Балоган, Мамаду Кулибали, Крепин Диатта, Эдан Диоп, Радослав Маецкий и Кристиан Элеби (у всех — травмы).

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    Состояние команды: В нынешнем сезоне «Монако» выступает не очень стабильно, команда проиграла довольно много важных матчей, отдалившись от лидерства в Лиге 1.

    В последних 5-и очных встречах «Монако» проигрывал ПСЖ только дважды. За этот период «монегаски» сумели однажды одолеть парижан и 2 раза сыграли вничью.

    Статистика для ставок

    • У ПСЖ продолжается победная серия, которая насчитывает 4 матча подряд

    • В последних 5-и матчах «Монако» выиграл 2 раза

    • ПСЖ только дважды обыгрывал «Монако» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 1.63, победа «Монако» — 5.10, ничья — за 4.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Монако» точно забьет минимум 1 гол в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Монако» 1 больше за 2.13.

    Прогноз: Обе команды будут играть на результат. «Монако» точно не отдаст этот поединок просто так.

    Ставка: Победа «Монако» с форой (+1) за 1.78.

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    ПСЖ — «Монако»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли команда Головина дать бой парижанам?
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