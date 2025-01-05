ПСЖ
Монако
ПСЖ
Положение команды: Парижане напрямую вышли в финал Суперкубка Франции, где встретятся с «Монако», который действительно может доставить проблемы.
Матч пройдет на нейтральном поле, поэтому преимущества родных трибун у ПСЖ не будет. Несмотря на это, команда проводит удачный сезон в чемпионате Франции, занимая 1-е место в таблице и отставая от ближайшего преследователя на 10 баллов.
ПСЖ — Монако: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей встрече Кубка Франции ПСЖ обыграл в серии пенальти «Ланс», а до этого команда одолела все тот же «Монако» (4:2) в чемпионате страны.
У ПСЖ продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд во всех турнирах. За этот период команда также одолела «Лион» (3:1) в Лиге 1 и «Зальцбург» (3:0) в рамках Лиги чемпионов.
Состояние команды: ПСЖ точно будет доминировать в предстоящем матче против «Монако». Команда будет стремится выиграть трофей, чтобы получить уверенность в своих силах.
В последних матчах у парижан отличную игру показывает нападающий Усман Дембеле. В 3-х поединках форвард отметился 3 голами.
«Монако»
Положение команды: «Монегаски» также напрямую вышли в финал Суперкубка Франции, где сыграет против лучшей команды страны. «Монако» точно бросит все силы, чтобы дать бой ПСЖ.
К тому же, команда до сих пор ведет борьбу с ПСЖ за лидерство в Лиге 1. Хоть отставание «Монако» от 1-й строчки уже 10 баллов, но все может измениться.
Последние матчи: В прошлом поединке «Монако» разгромил «Саинт-Джен» (4:1) в Кубке Франции. Матчем ранее команда проиграла ПСЖ (2:4), а до этого сыграла вничью с «Реймсом» (0:0).
В последних 5-и матчах во всех турнирах «Монако» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда сумела забить 8 голов при таком же количестве пропущенных.
Не сыграют: Стефан Синго (перебор желтых карточек), Фоларин Балоган, Мамаду Кулибали, Крепин Диатта, Эдан Диоп, Радослав Маецкий и Кристиан Элеби (у всех — травмы).
Состояние команды: В нынешнем сезоне «Монако» выступает не очень стабильно, команда проиграла довольно много важных матчей, отдалившись от лидерства в Лиге 1.
В последних 5-и очных встречах «Монако» проигрывал ПСЖ только дважды. За этот период «монегаски» сумели однажды одолеть парижан и 2 раза сыграли вничью.
Статистика для ставок
- У ПСЖ продолжается победная серия, которая насчитывает 4 матча подряд
- В последних 5-и матчах «Монако» выиграл 2 раза
- ПСЖ только дважды обыгрывал «Монако» в последних 5-и очных противостояниях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ПСЖ — 1.63, победа «Монако» — 5.10, ничья — за 4.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.30 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что «Монако» точно забьет минимум 1 гол в предстоящем матче.
Ставка: Индивидуальный тотал «Монако» 1 больше за 2.13.
Прогноз: Обе команды будут играть на результат. «Монако» точно не отдаст этот поединок просто так.
Ставка: Победа «Монако» с форой (+1) за 1.78.