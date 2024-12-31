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    Возвращение Джонса, рекорд Перейры, 7 новых чемпионов — главные итоги UFC в 2024 году

    Подводим итоги года в UFC — от исторических рекордов, громких турниров к провалам звездных бойцов

    Бои ММА UFC Сборная России PFL Брэндон Морено Дейвесон Фигередо Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Петр Ян Умар Нурмагомедов Александр Волкановски Макс Холлоуэй Ислам Махачев Чарльз Оливейра Дастин Порье Джастин Гейджи Майкл Чендлер Рафаэль Физиев Арман Царукян Конор Макгрегор Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов Леон Эдвардс Камару Усман Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Гилберт Бернс Шавкат Рахмонов Исраэль Адесанья Алекс Перейра Роберт Уиттакер Пауло Коста Шон Стрикланд Джамал Хилл Иржи Прохазка Магомед Анкалаев Джон Джонс Сирил Ган Сергей Павлович Тай Туиваса Александр Волков Алекса Грассо Валентина Шевченко Джулианна Пенья Алешандре Пантожа Дэн Хукер Мовсар Евлоев Диего Лопес Илия Топурия Бенуа Сен-Дени Кайо Борральо Дрикус Дю Плесси Шара Буллет Том Аспиналл
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    Джон Джонс
    Для UFC 2024 год получился знаковым, историческим и плодотворным. Громкие турниры, неожиданные победы, скандалы и, как всегда, россыпь многообещающих талантов. Пришло время подвести итоги и поговорить о самом интересном в лучшем ММА-промоушене планеты

    Странные назначения бойцов на титульные поединки

    В UFC постоянно пытаются организовать громкие поединки, но, порой, некоторые назначения бойцов на определенные битвы удивляют весь мир. Подобного рода хаос в уходящем году присутствовал сразу в нескольких дивизионах.

    Но больше всего отличились наилегчайший вес и полутяжелый. Категория «мухачей» всегда считалась специфической. А все потому, что любой недавно дебютировавший боец в кратчайшие сроки, может ворваться в топ-5 и получить титульник, только если вы не Стив Эрцег.

    После трех побед кряду австралиец расположился на девятом месте в рейтинге наилегчайшего дивизиона и внезапно получил поединок за пояс на турнире UFC 305 против Александре Пантожи, которому в итоге проиграл по очкам.

    Но еще более абсурдным выглядел тот факт, что чемпионский бой в категории до 57 кг получил Кай Асакура, дебютант UFC, ранее дравшийся в промоушене RIZIN. Хотя присутствовали и более достойные претенденты вроде Брэндона Ройвала и Кая Кара-Франса.

    Кай Асакура
    globallookpress.com

    Почему же так получилось? Ни для кого не секрет, что UFC постоянно пытается расширять географию своих чемпионов и в этом году взор пал на азиатский рынок. Татсуро Таира ранее провалился и проиграл Ройвалу. Поэтому в лиге решили дать шанс его соотечественнику из Японии Каю Асакуре, который был бит Пантожей.

    С одной стороны, все подобные шаги можно оправдать тем, что наилегчайший дивизион далеко не самый привлекательный и UFC хоть как-то пытался поднять к нему интерес. Но как объяснить решение устроить титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и восьмым номером рейтинга Халилом Раунтри?

    Пожалуй, только тем, что промоушен пытается сохранить своего «денежного гуся» на вершине, как можно дольше, подбирая под него максимально удобных оппонентов. Таковым стал и Раунтри, которого Алекс разобрал за 4 раунда.

    От Волкановски и Холлоуэя к Топурии

    Илия Топурия
    globallookpress.com

    Александр Волкановски и Макс Холлоуэй — главные лица полулегкого дивизиона за последние 6 лет после того, как в закат ушли Конор Макгрегор и Жозе Альдо. Каждый из них был доминирующим чемпионом.

    Но время идет, а смешанные единоборства меняются. И вот на заре появилось новое громкое имя — Илия Топурия. В феврале на турнире UFC 298 непобежденный грузин получил титульный поединок против Алекса Волкановски.

    Доминирующий чемпион стал легкой мишенью для молодого претендента. Нокаут во втором раунде и Алекс потерпел первое поражение в дивизионе со времен своего дебюта. Долго отсиживаться в ожидании удобного соперника новый король полулегкого веса не стал.

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    • В октябре на турнире UFC 308 в Абу-Даби Топурия встретился в октагоне с Максом Холлоуэем. «Благословенному» досталось не меньше, чем Волкановски. В третьем раунде левый хук Топурии достиг подбородка Холлоуэя, отправив того в первый нокаут в его карьере.

    Это были не просто 2 победы в исполнении Илии в двух титульных поединках. «Эль-Матадор» победил настоящих легенд смешанных единоборств в доминирующем стиле. Топурия по праву заслужил звание бойца года по версии многих авторитетных американских СМИ.

    Он яркий и сильный боец практически без слабых мест. Своими нокаутами Топурия делал шоу и творил историю. Можно сказать только одно: полулегкий вес в надежных руках, а на его вершине сейчас достойный преемник Холлоуэя и Волкановски.

    В легком весе все стабильно

    Ислам Махачев
    globallookpress.com

    Смены караула в легкой весовой категории в 2024 году не состоялось. На вершине в этом дивизионе по-прежнему Ислам Махачев. Свой единственный поединок в минувшие 12 месяцев дагестанец провел 1 июня против Дастина Порье.

    Бой получился крайне напряженным и мало кто мог ожидать, что «Бриллиант» даст такой отпор. Особенно хорошо Порье отработал в защите от тейкдаунов, заблокировав почти 80% попыток проходов в ноги со стороны россиянина.

    Но Махачев не был бы на вершине рейтинга Р4Р, если бы не знал, как выбираться из тяжелых ситуаций. В пятом раунде Ислам поймал ногу соперника, развернул Дастина, стянул его вниз и провел удушающий прием.

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    • Третья защита титула кряду, повторение рекорда Фрэнки Эдгара и Хабиба Нурмагомедова по этому показателю. В целом, легкий дивизион сейчас переживает не лучшие времена. На вершине держаться именитые ветераны вроде Порье и Оливейры.

    В 2024 году они больше запомнились достойными поражениями, а не громкими победами. Правда, свежей крови в дивизионе за исключением Армана Царукяна так и не появилось. Гамрот неожиданно проиграл Хукеру и окончательно выпал из титульной гонки.

    Дариуш и Гейджи на спаде, Физиев травмирован, Бенуа Сен-Дени не оправдал надежд, Мойкано никак не продвигают, но а Пэдди Пимблентт — это просто смешно. Получается, что достойных оппонентов, которые идут на победной серии и могут составить достойную конкуренцию Махачеву кроме Царукяна больше нет.

    Двойные стандарты к россиянам

    Петр Ян (справа)
    globallookpress.com

    Если уж заговорили об Исламе Махачева, то пора бы подвести итоги о том, каким получился год и для других российских бойцов в UFC. Петр Ян наконец-таки прервал свою неудачную серию, одержав 2 победы над Сонгом Ядонгом и Дейвисоном Фигередо по очкам.

    «Беспощадный» вернулся в титульную гонку в легчайшем дивизионе, расположившись на третьей строчке в рейтинге. В полулегком дивизионе свое победное шествие продолжил Мовсар Евлоев. За минувшие 12 месяцев он победил крепких топов полулегкого веса Стерлинга и Аллена.

    Но вновь победы были достигнуты единогласным решением, а не досрочно. А значит, следующая остановка — это точно не титульный поединок с Топурией. Неплохо продвинулся и Шара Буллет, одержавший 3 победы за год и ворвавшийся в топ-15 среднего веса.

    Причем в UFC настолько заинтересованы в продвижении дагестанца, что в ближайшее время пообещали ему поединок соперником из первой десятки. Правда, к другим российским бойцам отношение совсем другое.

    Например, Магомед Анкалаев, первый номер рейтинга полутяжеловесов, до сих пор так и не получил титульный поединок. В 2024-м он нокаутировал Джонни Уокера и победил единогласным решением Александра Ракича, продлив свою беспроигрышную серию до 13-ти боев.

    Магомед Анкалаев
    globallookpress.com

    Но в UFC не хотят видеть его поединок с Перейрой, понимая, что россиянин, вероятно, станет новым чемпионом. Тоже можно сказать и про российских тяжеловесов. В августе Павловича и Волкова заставили драться друг с другом.

    «Драго» победил единогласным решением, а Сергей потерпел второе поражение кряду и на некоторое время выпал из титульной гонки. Правда, в ноябре Волкова попросту ограбили в поединке с Сирилом Ганом, отдав французу победу раздельным решением.

    Александр был лучше, и это подметил даже глава UFC Дана Уайт. Из-за некомпетентности судей у Волкова прервалась победная серия из четырех выигрышей кряду, хотя их должно было быть уже 5.

    Тем не менее, россиянину пообещали статуса следующего претендента на титул. Теперь остается только ждать и надеяться, что в промоушене сдержат свое слово. Что касается других российских бойцов, то кому-то временами даже везло.

    Например, Ринату Фахретдинову, которому в двух спорных поединках отдали победу решением. Подобное произошло с Вячеславом Борщевым и Романом Копылов. У обоих были сложные поединки с дебютантами, но судьи остались благосклонны к ним и отдали победы раздельным вердиктом.

    Рекордсмен Перейра

    Алекс Перейра
    globallookpress.com

    Несмотря на, то, что Алекс Перейра так и не подрался с главным претендентом Магомедом Анкалаевым, не отметить его достижения за 2024 год просто невозможно. Бразилец провел 3 удачных защиты титула за 7 месяцев, что стало абсолютным рекордом для полутяжелого дивизиона

    Да, против него выходили удобные соперники. Но во всех трех поединках «Поатан» устроил настоящий декласс. На юбилейном турнире UFC 300 он уже в первом раунде отправил в глубокий сон Джамала Хилла.

    29 июня поприветствовал хай-киком Иржи Прохазку в реванше, а спустя 3 месяца на турнире UFC 307 разобрал за 4 раунда Халила Раунтри. Перейра однозначно один из лучших ударников за все время существования UFC.

    Он творил историю в прошлом году, делал это снова и снова в нынешнем. Многие критиковали Алекса за то, что тот до сих пор не подрался с Анкалаевым, но этот момент стоит вынести за скобки.

    Ведь не Перейра выбирал себе соперников, а UFC. Алекс и лишь выходил в октагон и делал свою работу.

    Эра скучных и трусливых чемпионов

    Белал Мухаммад (справа)
    globallookpress.com

    За 2024 год в промоушене появились 7 новых чемпионов. Некоторые из них после того, как добрались до вершины, сразу же стали диктовать свои условия, выбирая себе в соперники тех или иных бойцов. Так Джулианна Пенья, вернувшая титул в женском легчайшем весе, публично заявила о нежелании драться с Кайлой Харрисон.

    Дрикус Дю Плесси, новый чемпион в среднем весе, почему-то не хочет проводить реванш с Шоном Стриклендом, но не против еще раз встретиться с Робертом Уиттакером. Джон Джонс всячески уклонялся от поединка с временным обладателем титула в тяжелом весе Томом Аспиналлом.

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    • Мераб Двалишвили, наконец-то добравшийся до пояса в легчайшем весе, победив единогласным решением Шона О’Мэлли, вел себя максимально нелепо, когда речь шла о его дальнейшем поединке с Умаром Нурмагомедовым.

    Белал Мухаммад отобрал титул у Леона Эдвардса в полусреднем весе, выиграв летом в Англии по очкам. При этом новый чемпион уклонялся от поединка с непобежденным Шавкатом Рахмоновым. Они должны были встретиться на турнире UFC 310, однако Белал разыграл целый спектакль из-за травмы пальца и снялся с боя.

    Мераб Двалишвили
    globallookpress.com

    На последних двух чемпионах из этого списка стоит остановиться поподробнее. Оба не устраивают UFC в статусе обладателя титула. Белал получил поединок за пояс после того, как одержал аж 9 побед кряду. Грузину до боя с О’Мэлли пришлось пройти целых 11 соперников.

    Путь к вершине получился таким долгим, а в UFC так быстро хотят, чтобы они потеряли титулы. Из-за этого начались споры, разногласия и скандалы. Но в UFC в отличие от федераций профессионального бокса настроены более решительно.

    Дю Плесси придется встретиться со Стриклендом, Двалишвили подерется с Умаром Нурмагомедовым уже на первом номерном турнире 2025 года в январе, а Мухаммад весной-летом проведет бой с Рахмоновым. Надавить пытаются даже на легендарного Джона Джонса, заставляя его провести поединок с Томом Аспиналлом.

    Невероятный прорыв бойцов и целых команд

    Бо Никал (справа)
    globallookpress.com

    Ежегодно в промоушене появлялись восходящие звезды и 2024-й в этом плане не стал исключением. Здесь речь пойдет не просто о перспективных бойцах, вроде Бо Никала, Джо Пайфера и Пэйтона Тэлбота.

    А о настоящих прорывах, о бойцах, которые за один год прошли путь от ноунейма до потенциального претендента на титул. Диего Лопес после неудачного дебюта против Мовсара Евлоева в прошлом году не упал духом.

    Две победы в 2023-м и 3 выигрыша в минувшие 12 месяцев помогли ему подняться в топ-3 полулегкого веса. Неожиданный взлет по карьерной лестнице случился и у еще одного бразильца Ренато Мойкано.

    Он в одностороннем порядке побил Дрю Добера, Джэлина Тернера и Бенуа Сен-Дени, вследствие чего ворвался в топ-10 легкого веса. Хорошим получился год и для Дэна Хукера, которого уже давно списали со счетов.

    Новозеландец провел в 2024 году лишь один поединок. Хукер был большим андердогом в битве с Матеушем Гамротом, но неожиданно победил раздельным решением и ворвался в топ-6 легкого веса впервые с 2020 года.

    Хамзат Чимаев
    globallookpress.com

    А вот в силе Хамзата Чимаева, мало кто сомневался. Но «Борз» в очередной раз напомнил о себе в октябре на турнире в Абу-Даби, когда за 5 минут снес в доминирующей манере Роберта Уиттакера и поднялся с 12-й на третью позицию в рейтинге среднего веса.

    Впрочем, в 2024 году не только некоторые бойцы, заявили, а даже целые команды. Одна из них — это «Боевые ботаники», представляющие Бразилию. В этой команде 4 бойца, которые провели за год 11 поединков и в каждом из них одержали победы.

    Самый известный из них — это Кайо Борральо, нынешний шестой номер рейтинга в среднем весе. Он без особых проблем нокаутировал Пола Крейга и был близок к досрочному финишу в бою против Джареда Каноннира.

    Карлос Пратес, дебютировавший в UFC в феврале, к ноябрю набил серию из четырех побед нокаутом и ворвался в топ-15 полусреднего веса. Менее известные Силва и Руфи одержали 5 побед на двоих. Бой с соперниками из топ-15 полулегкого и легкого дивизионов они заслужили.

    Но, а главный прорыв 2024 года — это, конечно же, Хоакин Бакли. Спустившись в полусредний вес, американец набил серию из шести побед кряду, 4 из которых были в минувшие 12 месяцев. Последняя из них добыта над Колби Ковингтоном досрочно. Ныне Бакли занимает шестую позицию в рейтинге и находится в 1-2 шагах от титульника.

    А что там у женщин?

    Эрин Бланчфилд против Роуз Намаюнас
    globallookpress.com

    Несколько значимых событий произошло и в женском ММА. Например, состоялся первый в истории UFC поединок за титул с участием двух китайских спортсменок. На UFC 300 Вэйли Чжан пусть и не без проблем, но разобралась со своей соотечественницей Янь Сяонань, защитив пояс в минимальном весе.

    Валентина Шевченко поставила точку в трилогии с Алексой Грассо, вернув себе титул в наилегчайшем дивизионе в сентябре. «Пуля» доминировала все 5 раундов в партере и забрала победу единогласным решением.

    Намаюнас и Бланчфилд своими поражениями максимально отдалили себя от поединка с Шевченко. Ныне первый претендент на титул — это Манон Фиро, идущая на серия из семи побед кряду в UFC.

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    • В женском легчайшем весе чемпион за 12 месяцев сменился дважды. В январе обладательницей титула стала Ракель Пеннингтон, выигравшая единогласным решением у Майры Силвы.

    5 октября она защищала пояс против Джулианны Пеньи, которой проиграла раздельным решением. Нельзя не отметить дебют в UFC олимпийской чемпионки по дзюдо и бывшей обладательницы титула PFL Кайлы Харрисон.

    Она без проблем прошла чемпионку легчайшего дивизиона Холли Холм и оказалась сильнее Кетлен Виейры. К Кайле приковано особое внимание. В ней UFC видит доминирующую чемпионку и преемницу Аманда Нуньес. Вовсе неудивительно, что Джулиана Пенья опасается поединка с Харрисон.

    Макгрегор не вернулся, Ковингтон и Чендлер провалились

    Конор Макгрегор
    globallookpress.com

    Наряду с яркими прорывами и восхождениями в промоушене случились несколько провалов, куда уж без этого. Окончательно выбыли из титульной гонки в полусреднем весе Колби Ковингтон, Стивен Томпсон и Гилберт Бернс, уступившие свое место в рейтинге новой гвардии (Маддалена, Бакли, Брэди).

    Конор Макгрегор, уже как 2 года, обещал вернуться в октагон, но так и не выступил. Все это время Майкл Чендлер ждал ирландца просто так, но в UFC предоставили ему шанс сразиться еще раз с Чарльзом Оливейрой.

    Ничего хорошего из этого не вышло. Чендлер блеснул лишь в пятом раунде, но в предыдущих четырех выглядел боксерской грушей для «Дю Бронкса». Итог — закономерное поражение единогласным решением. Пара громких боев в UFC Майкл еще точно проведет, но они будут нетитульными.

    Ни разу не вышел в октагон за 2024 год и бывший доминирующий чемпион Камару Усман. Ныне «Нигерийский кошмар» очень взвешенно принимает решения, касаемые своей карьеры и больше не выходит на коротком уведомлении, как это было против Хамзата Чимаева в прошлом году.

    Камару явно не хочет повторить путь Тони Фергюсона, который в августе проиграл Майклу Кьезе и стал обладателем антирекордной серии из восьми поражений кряду в UFC. Из действующих бойцов к этому «достижению», близок Тай Туиваса.

    Тай Туиваса (слева)
    globallookpress.com

    Австралиец был бит Жаирзиньо Розенстрайком и Марчином Тыбурой. Ныне у Туивасы серия из пяти поражений кряду в тяжелом дивизионе. Сейчас он находится на грани вылета из топ-15.

    Из чуть менее громких провалов стоит отметить закат карьеры Энтони Смита, неопытность Витора Петрино, потерпевшего два первых поражения в карьере, уход в тень Пауло Косты, проигравшего Уиттакеру со Стриклендом и окончательно выпавшего из титульной гонки в среднем весе.

    Джонни Уокер 2 раза за год побывал в нокауте — видать так и «не выбрался из пустыни» после первой встречи с Анкалаевым в 2023-м. Неудачным получился отрезок и для Александра Ракича. Серб выигрывал бой у Иржи Прохазки, но упал в нокаут.

    Против Магомеда Анкалаева тоже смотрелся очень прилично, однако не смог совладать с прессингом дагестанца и проиграл единогласным решением.

    Исторические бои, громкие турниры и яркие нокауты

    Джон Джонс
    globallookpress.com

    Закончить подведение итогов хотелось бы на хорошей ноте. Здесь прежде всего стоит обратить внимание на исторические рекорды и культовые поединки. Самый громкий турнир — это UFC 300. Два титульных поединка, битва за пояс BMF и 5 экс-чемпионов в прелимах.

    Список участников по именам получился настолько громким, что в основном карде не хватило мест бывшим обладателям титула Иржи Прохазке и Алджамейну Стерлингу. Турнир запомнился конкурентными поединками вроде Оливейры против Царукяна и быстрыми финишами, как это было в главном бою Перейры и Хилла.

    Вишенка на торте — культовый нокаут на последней секунде пятого раунда от Макса Холлоуэя, отправившего в царство снов Джастина Гейджи одним попаданием. Не менее историческим, хоть и предсказуемым, вышел титульный поединок в тяжелом весе на UFC 309 с участием Джона Джонса и Стипе Миочича.

    Лучший боец в истории ММА сразился с лучшим тяжеловесом в истории промоушена. Все закончилось ярким нокаутом ногой с разворота в третьем раунде в исполнении Джона Джонса. «Баунс» сохранил титул, Миочич завершил карьеру — болельщики и руководство UFC в восторге.

    Последний номерной ивент этого года UFC 310 остался без громкого титульного боя в полусреднем весе с участием Мухаммада и Рахмонова. Однако их достойно подменил чемпион в наилегчайшем весе Александре Пантожа, уверенно разобравший дебютанта лиги Кая Асакуру — победа сабмишном во втором раунде.

    Цифры и факты

    Чарльз Оливейра
    globallookpress.com

    Портал MMAJunkie собрал статистику интересную статистику за 2024 год:

    1. UFC провел 42 турнира в 21 городе в десяти странах на пяти континентах. В рамках этих соревнований было проведено 517 боев в 12 различных весовых категориях (включая бои в промежуточном весе).

    2. В общей сложности эти 517 боёв длились 101 час 32 минуты и 25 секунд.

    3. Самым продолжительным событием года стал турнир «UFC Fight Night 248: Морено против Альбази в Эдмонтоне», который длился 3:06:38.

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    • 4. В 2024 году было выплачено 174 бонуса за бои на общую сумму 9 950 000 долларов. В том числе четыре бонуса по 300 000 долларов на турнире UFC 300 в апреле.

    5. В общей сложности 103 бойца дебютировали в UFC в 2024 году. Эти бойцы одержали 46 побед при 57 поражениях. Дебютировавшие бойцы, которые встретились с соперниками, имевшими хотя бы один бой в UFC, одержали 29 побед при 39 поражениях.

    6. Самым прибыльным турниром года стал «UFC 306: О’Мэлли против Двалишвили» в Sphere в Лас-Вегасе (21 829 245 долларов), а самым убыточным — «UFC на ESPN 54: Бланчфилд против Фиоро» в Атлантик-Сити (2 180 601 доллар).

    Промоушен всегда ставит перед самые высокие цели. И в 2025 году UFC постарается поднять планку, как можно выше: больше прибыли, больше ярких поединков и громких турниров!

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