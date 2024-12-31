Возвращение Джонса, рекорд Перейры, 7 новых чемпионов — главные итоги UFC в 2024 году

Для UFC 2024 год получился знаковым, историческим и плодотворным. Громкие турниры, неожиданные победы, скандалы и, как всегда, россыпь многообещающих талантов. Пришло время подвести итоги и поговорить о самом интересном в лучшем ММА-промоушене планеты

Странные назначения бойцов на титульные поединки

В UFC постоянно пытаются организовать громкие поединки, но, порой, некоторые назначения бойцов на определенные битвы удивляют весь мир. Подобного рода хаос в уходящем году присутствовал сразу в нескольких дивизионах.

Но больше всего отличились наилегчайший вес и полутяжелый. Категория «мухачей» всегда считалась специфической. А все потому, что любой недавно дебютировавший боец в кратчайшие сроки, может ворваться в топ-5 и получить титульник, только если вы не Стив Эрцег.

После трех побед кряду австралиец расположился на девятом месте в рейтинге наилегчайшего дивизиона и внезапно получил поединок за пояс на турнире UFC 305 против Александре Пантожи, которому в итоге проиграл по очкам.

Но еще более абсурдным выглядел тот факт, что чемпионский бой в категории до 57 кг получил Кай Асакура, дебютант UFC, ранее дравшийся в промоушене RIZIN. Хотя присутствовали и более достойные претенденты вроде Брэндона Ройвала и Кая Кара-Франса.

Кай Асакура globallookpress.com

Почему же так получилось? Ни для кого не секрет, что UFC постоянно пытается расширять географию своих чемпионов и в этом году взор пал на азиатский рынок. Татсуро Таира ранее провалился и проиграл Ройвалу. Поэтому в лиге решили дать шанс его соотечественнику из Японии Каю Асакуре, который был бит Пантожей.

С одной стороны, все подобные шаги можно оправдать тем, что наилегчайший дивизион далеко не самый привлекательный и UFC хоть как-то пытался поднять к нему интерес. Но как объяснить решение устроить титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и восьмым номером рейтинга Халилом Раунтри?

Пожалуй, только тем, что промоушен пытается сохранить своего «денежного гуся» на вершине, как можно дольше, подбирая под него максимально удобных оппонентов. Таковым стал и Раунтри, которого Алекс разобрал за 4 раунда.

От Волкановски и Холлоуэя к Топурии

Илия Топурия globallookpress.com

Александр Волкановски и Макс Холлоуэй — главные лица полулегкого дивизиона за последние 6 лет после того, как в закат ушли Конор Макгрегор и Жозе Альдо. Каждый из них был доминирующим чемпионом.

Но время идет, а смешанные единоборства меняются. И вот на заре появилось новое громкое имя — Илия Топурия. В феврале на турнире UFC 298 непобежденный грузин получил титульный поединок против Алекса Волкановски.

Доминирующий чемпион стал легкой мишенью для молодого претендента. Нокаут во втором раунде и Алекс потерпел первое поражение в дивизионе со времен своего дебюта. Долго отсиживаться в ожидании удобного соперника новый король полулегкого веса не стал.

В октябре на турнире UFC 308 в Абу-Даби Топурия встретился в октагоне с Максом Холлоуэем. «Благословенному» досталось не меньше, чем Волкановски. В третьем раунде левый хук Топурии достиг подбородка Холлоуэя, отправив того в первый нокаут в его карьере.

Это были не просто 2 победы в исполнении Илии в двух титульных поединках. «Эль-Матадор» победил настоящих легенд смешанных единоборств в доминирующем стиле. Топурия по праву заслужил звание бойца года по версии многих авторитетных американских СМИ.

Он яркий и сильный боец практически без слабых мест. Своими нокаутами Топурия делал шоу и творил историю. Можно сказать только одно: полулегкий вес в надежных руках, а на его вершине сейчас достойный преемник Холлоуэя и Волкановски.

В легком весе все стабильно

Ислам Махачев globallookpress.com

Смены караула в легкой весовой категории в 2024 году не состоялось. На вершине в этом дивизионе по-прежнему Ислам Махачев. Свой единственный поединок в минувшие 12 месяцев дагестанец провел 1 июня против Дастина Порье.

Бой получился крайне напряженным и мало кто мог ожидать, что «Бриллиант» даст такой отпор. Особенно хорошо Порье отработал в защите от тейкдаунов, заблокировав почти 80% попыток проходов в ноги со стороны россиянина.

Но Махачев не был бы на вершине рейтинга Р4Р, если бы не знал, как выбираться из тяжелых ситуаций. В пятом раунде Ислам поймал ногу соперника, развернул Дастина, стянул его вниз и провел удушающий прием.

Третья защита титула кряду, повторение рекорда Фрэнки Эдгара и Хабиба Нурмагомедова по этому показателю. В целом, легкий дивизион сейчас переживает не лучшие времена. На вершине держаться именитые ветераны вроде Порье и Оливейры.

В 2024 году они больше запомнились достойными поражениями, а не громкими победами. Правда, свежей крови в дивизионе за исключением Армана Царукяна так и не появилось. Гамрот неожиданно проиграл Хукеру и окончательно выпал из титульной гонки.

Дариуш и Гейджи на спаде, Физиев травмирован, Бенуа Сен-Дени не оправдал надежд, Мойкано никак не продвигают, но а Пэдди Пимблентт — это просто смешно. Получается, что достойных оппонентов, которые идут на победной серии и могут составить достойную конкуренцию Махачеву кроме Царукяна больше нет.

Двойные стандарты к россиянам

Петр Ян (справа) globallookpress.com

Если уж заговорили об Исламе Махачева, то пора бы подвести итоги о том, каким получился год и для других российских бойцов в UFC. Петр Ян наконец-таки прервал свою неудачную серию, одержав 2 победы над Сонгом Ядонгом и Дейвисоном Фигередо по очкам.

«Беспощадный» вернулся в титульную гонку в легчайшем дивизионе, расположившись на третьей строчке в рейтинге. В полулегком дивизионе свое победное шествие продолжил Мовсар Евлоев. За минувшие 12 месяцев он победил крепких топов полулегкого веса Стерлинга и Аллена.

Но вновь победы были достигнуты единогласным решением, а не досрочно. А значит, следующая остановка — это точно не титульный поединок с Топурией. Неплохо продвинулся и Шара Буллет, одержавший 3 победы за год и ворвавшийся в топ-15 среднего веса.

Причем в UFC настолько заинтересованы в продвижении дагестанца, что в ближайшее время пообещали ему поединок соперником из первой десятки. Правда, к другим российским бойцам отношение совсем другое.

Например, Магомед Анкалаев, первый номер рейтинга полутяжеловесов, до сих пор так и не получил титульный поединок. В 2024-м он нокаутировал Джонни Уокера и победил единогласным решением Александра Ракича, продлив свою беспроигрышную серию до 13-ти боев.

Магомед Анкалаев globallookpress.com

Но в UFC не хотят видеть его поединок с Перейрой, понимая, что россиянин, вероятно, станет новым чемпионом. Тоже можно сказать и про российских тяжеловесов. В августе Павловича и Волкова заставили драться друг с другом.

«Драго» победил единогласным решением, а Сергей потерпел второе поражение кряду и на некоторое время выпал из титульной гонки. Правда, в ноябре Волкова попросту ограбили в поединке с Сирилом Ганом, отдав французу победу раздельным решением.

Александр был лучше, и это подметил даже глава UFC Дана Уайт. Из-за некомпетентности судей у Волкова прервалась победная серия из четырех выигрышей кряду, хотя их должно было быть уже 5.

Тем не менее, россиянину пообещали статуса следующего претендента на титул. Теперь остается только ждать и надеяться, что в промоушене сдержат свое слово. Что касается других российских бойцов, то кому-то временами даже везло.

Например, Ринату Фахретдинову, которому в двух спорных поединках отдали победу решением. Подобное произошло с Вячеславом Борщевым и Романом Копылов. У обоих были сложные поединки с дебютантами, но судьи остались благосклонны к ним и отдали победы раздельным вердиктом.

Рекордсмен Перейра

Алекс Перейра globallookpress.com

Несмотря на, то, что Алекс Перейра так и не подрался с главным претендентом Магомедом Анкалаевым, не отметить его достижения за 2024 год просто невозможно. Бразилец провел 3 удачных защиты титула за 7 месяцев, что стало абсолютным рекордом для полутяжелого дивизиона

Да, против него выходили удобные соперники. Но во всех трех поединках «Поатан» устроил настоящий декласс. На юбилейном турнире UFC 300 он уже в первом раунде отправил в глубокий сон Джамала Хилла.

29 июня поприветствовал хай-киком Иржи Прохазку в реванше, а спустя 3 месяца на турнире UFC 307 разобрал за 4 раунда Халила Раунтри. Перейра однозначно один из лучших ударников за все время существования UFC.

Он творил историю в прошлом году, делал это снова и снова в нынешнем. Многие критиковали Алекса за то, что тот до сих пор не подрался с Анкалаевым, но этот момент стоит вынести за скобки.

Ведь не Перейра выбирал себе соперников, а UFC. Алекс и лишь выходил в октагон и делал свою работу.

Эра скучных и трусливых чемпионов

Белал Мухаммад (справа) globallookpress.com

За 2024 год в промоушене появились 7 новых чемпионов. Некоторые из них после того, как добрались до вершины, сразу же стали диктовать свои условия, выбирая себе в соперники тех или иных бойцов. Так Джулианна Пенья, вернувшая титул в женском легчайшем весе, публично заявила о нежелании драться с Кайлой Харрисон.

Дрикус Дю Плесси, новый чемпион в среднем весе, почему-то не хочет проводить реванш с Шоном Стриклендом, но не против еще раз встретиться с Робертом Уиттакером. Джон Джонс всячески уклонялся от поединка с временным обладателем титула в тяжелом весе Томом Аспиналлом.

Мераб Двалишвили, наконец-то добравшийся до пояса в легчайшем весе, победив единогласным решением Шона О’Мэлли, вел себя максимально нелепо, когда речь шла о его дальнейшем поединке с Умаром Нурмагомедовым.

Белал Мухаммад отобрал титул у Леона Эдвардса в полусреднем весе, выиграв летом в Англии по очкам. При этом новый чемпион уклонялся от поединка с непобежденным Шавкатом Рахмоновым. Они должны были встретиться на турнире UFC 310, однако Белал разыграл целый спектакль из-за травмы пальца и снялся с боя.

Мераб Двалишвили globallookpress.com

На последних двух чемпионах из этого списка стоит остановиться поподробнее. Оба не устраивают UFC в статусе обладателя титула. Белал получил поединок за пояс после того, как одержал аж 9 побед кряду. Грузину до боя с О’Мэлли пришлось пройти целых 11 соперников.

Путь к вершине получился таким долгим, а в UFC так быстро хотят, чтобы они потеряли титулы. Из-за этого начались споры, разногласия и скандалы. Но в UFC в отличие от федераций профессионального бокса настроены более решительно.

Дю Плесси придется встретиться со Стриклендом, Двалишвили подерется с Умаром Нурмагомедовым уже на первом номерном турнире 2025 года в январе, а Мухаммад весной-летом проведет бой с Рахмоновым. Надавить пытаются даже на легендарного Джона Джонса, заставляя его провести поединок с Томом Аспиналлом.

Невероятный прорыв бойцов и целых команд

Бо Никал (справа) globallookpress.com

Ежегодно в промоушене появлялись восходящие звезды и 2024-й в этом плане не стал исключением. Здесь речь пойдет не просто о перспективных бойцах, вроде Бо Никала, Джо Пайфера и Пэйтона Тэлбота.

А о настоящих прорывах, о бойцах, которые за один год прошли путь от ноунейма до потенциального претендента на титул. Диего Лопес после неудачного дебюта против Мовсара Евлоева в прошлом году не упал духом.

Две победы в 2023-м и 3 выигрыша в минувшие 12 месяцев помогли ему подняться в топ-3 полулегкого веса. Неожиданный взлет по карьерной лестнице случился и у еще одного бразильца Ренато Мойкано.

Он в одностороннем порядке побил Дрю Добера, Джэлина Тернера и Бенуа Сен-Дени, вследствие чего ворвался в топ-10 легкого веса. Хорошим получился год и для Дэна Хукера, которого уже давно списали со счетов.

Новозеландец провел в 2024 году лишь один поединок. Хукер был большим андердогом в битве с Матеушем Гамротом, но неожиданно победил раздельным решением и ворвался в топ-6 легкого веса впервые с 2020 года.

Хамзат Чимаев globallookpress.com

А вот в силе Хамзата Чимаева, мало кто сомневался. Но «Борз» в очередной раз напомнил о себе в октябре на турнире в Абу-Даби, когда за 5 минут снес в доминирующей манере Роберта Уиттакера и поднялся с 12-й на третью позицию в рейтинге среднего веса.

Впрочем, в 2024 году не только некоторые бойцы, заявили, а даже целые команды. Одна из них — это «Боевые ботаники», представляющие Бразилию. В этой команде 4 бойца, которые провели за год 11 поединков и в каждом из них одержали победы.

Самый известный из них — это Кайо Борральо, нынешний шестой номер рейтинга в среднем весе. Он без особых проблем нокаутировал Пола Крейга и был близок к досрочному финишу в бою против Джареда Каноннира.

Карлос Пратес, дебютировавший в UFC в феврале, к ноябрю набил серию из четырех побед нокаутом и ворвался в топ-15 полусреднего веса. Менее известные Силва и Руфи одержали 5 побед на двоих. Бой с соперниками из топ-15 полулегкого и легкого дивизионов они заслужили.

Но, а главный прорыв 2024 года — это, конечно же, Хоакин Бакли. Спустившись в полусредний вес, американец набил серию из шести побед кряду, 4 из которых были в минувшие 12 месяцев. Последняя из них добыта над Колби Ковингтоном досрочно. Ныне Бакли занимает шестую позицию в рейтинге и находится в 1-2 шагах от титульника.

А что там у женщин?

Эрин Бланчфилд против Роуз Намаюнас globallookpress.com

Несколько значимых событий произошло и в женском ММА. Например, состоялся первый в истории UFC поединок за титул с участием двух китайских спортсменок. На UFC 300 Вэйли Чжан пусть и не без проблем, но разобралась со своей соотечественницей Янь Сяонань, защитив пояс в минимальном весе.

Валентина Шевченко поставила точку в трилогии с Алексой Грассо, вернув себе титул в наилегчайшем дивизионе в сентябре. «Пуля» доминировала все 5 раундов в партере и забрала победу единогласным решением.

Намаюнас и Бланчфилд своими поражениями максимально отдалили себя от поединка с Шевченко. Ныне первый претендент на титул — это Манон Фиро, идущая на серия из семи побед кряду в UFC.

В женском легчайшем весе чемпион за 12 месяцев сменился дважды. В январе обладательницей титула стала Ракель Пеннингтон, выигравшая единогласным решением у Майры Силвы.

5 октября она защищала пояс против Джулианны Пеньи, которой проиграла раздельным решением. Нельзя не отметить дебют в UFC олимпийской чемпионки по дзюдо и бывшей обладательницы титула PFL Кайлы Харрисон.

Она без проблем прошла чемпионку легчайшего дивизиона Холли Холм и оказалась сильнее Кетлен Виейры. К Кайле приковано особое внимание. В ней UFC видит доминирующую чемпионку и преемницу Аманда Нуньес. Вовсе неудивительно, что Джулиана Пенья опасается поединка с Харрисон.

Макгрегор не вернулся, Ковингтон и Чендлер провалились

Конор Макгрегор globallookpress.com

Наряду с яркими прорывами и восхождениями в промоушене случились несколько провалов, куда уж без этого. Окончательно выбыли из титульной гонки в полусреднем весе Колби Ковингтон, Стивен Томпсон и Гилберт Бернс, уступившие свое место в рейтинге новой гвардии (Маддалена, Бакли, Брэди).

Конор Макгрегор, уже как 2 года, обещал вернуться в октагон, но так и не выступил. Все это время Майкл Чендлер ждал ирландца просто так, но в UFC предоставили ему шанс сразиться еще раз с Чарльзом Оливейрой.

Ничего хорошего из этого не вышло. Чендлер блеснул лишь в пятом раунде, но в предыдущих четырех выглядел боксерской грушей для «Дю Бронкса». Итог — закономерное поражение единогласным решением. Пара громких боев в UFC Майкл еще точно проведет, но они будут нетитульными.

Ни разу не вышел в октагон за 2024 год и бывший доминирующий чемпион Камару Усман. Ныне «Нигерийский кошмар» очень взвешенно принимает решения, касаемые своей карьеры и больше не выходит на коротком уведомлении, как это было против Хамзата Чимаева в прошлом году.

Камару явно не хочет повторить путь Тони Фергюсона, который в августе проиграл Майклу Кьезе и стал обладателем антирекордной серии из восьми поражений кряду в UFC. Из действующих бойцов к этому «достижению», близок Тай Туиваса.

Тай Туиваса (слева) globallookpress.com

Австралиец был бит Жаирзиньо Розенстрайком и Марчином Тыбурой. Ныне у Туивасы серия из пяти поражений кряду в тяжелом дивизионе. Сейчас он находится на грани вылета из топ-15.

Из чуть менее громких провалов стоит отметить закат карьеры Энтони Смита, неопытность Витора Петрино, потерпевшего два первых поражения в карьере, уход в тень Пауло Косты, проигравшего Уиттакеру со Стриклендом и окончательно выпавшего из титульной гонки в среднем весе.

Джонни Уокер 2 раза за год побывал в нокауте — видать так и «не выбрался из пустыни» после первой встречи с Анкалаевым в 2023-м. Неудачным получился отрезок и для Александра Ракича. Серб выигрывал бой у Иржи Прохазки, но упал в нокаут.

Против Магомеда Анкалаева тоже смотрелся очень прилично, однако не смог совладать с прессингом дагестанца и проиграл единогласным решением.

Исторические бои, громкие турниры и яркие нокауты

Джон Джонс globallookpress.com

Закончить подведение итогов хотелось бы на хорошей ноте. Здесь прежде всего стоит обратить внимание на исторические рекорды и культовые поединки. Самый громкий турнир — это UFC 300. Два титульных поединка, битва за пояс BMF и 5 экс-чемпионов в прелимах.

Список участников по именам получился настолько громким, что в основном карде не хватило мест бывшим обладателям титула Иржи Прохазке и Алджамейну Стерлингу. Турнир запомнился конкурентными поединками вроде Оливейры против Царукяна и быстрыми финишами, как это было в главном бою Перейры и Хилла.

Вишенка на торте — культовый нокаут на последней секунде пятого раунда от Макса Холлоуэя, отправившего в царство снов Джастина Гейджи одним попаданием. Не менее историческим, хоть и предсказуемым, вышел титульный поединок в тяжелом весе на UFC 309 с участием Джона Джонса и Стипе Миочича.

Лучший боец в истории ММА сразился с лучшим тяжеловесом в истории промоушена. Все закончилось ярким нокаутом ногой с разворота в третьем раунде в исполнении Джона Джонса. «Баунс» сохранил титул, Миочич завершил карьеру — болельщики и руководство UFC в восторге.

Последний номерной ивент этого года UFC 310 остался без громкого титульного боя в полусреднем весе с участием Мухаммада и Рахмонова. Однако их достойно подменил чемпион в наилегчайшем весе Александре Пантожа, уверенно разобравший дебютанта лиги Кая Асакуру — победа сабмишном во втором раунде.

Цифры и факты

Чарльз Оливейра globallookpress.com

Портал MMAJunkie собрал статистику интересную статистику за 2024 год:

1. UFC провел 42 турнира в 21 городе в десяти странах на пяти континентах. В рамках этих соревнований было проведено 517 боев в 12 различных весовых категориях (включая бои в промежуточном весе).

2. В общей сложности эти 517 боёв длились 101 час 32 минуты и 25 секунд.

3. Самым продолжительным событием года стал турнир «UFC Fight Night 248: Морено против Альбази в Эдмонтоне», который длился 3:06:38.

4. В 2024 году было выплачено 174 бонуса за бои на общую сумму 9 950 000 долларов. В том числе четыре бонуса по 300 000 долларов на турнире UFC 300 в апреле.

5. В общей сложности 103 бойца дебютировали в UFC в 2024 году. Эти бойцы одержали 46 побед при 57 поражениях. Дебютировавшие бойцы, которые встретились с соперниками, имевшими хотя бы один бой в UFC, одержали 29 побед при 39 поражениях.

6. Самым прибыльным турниром года стал «UFC 306: О’Мэлли против Двалишвили» в Sphere в Лас-Вегасе (21 829 245 долларов), а самым убыточным — «UFC на ESPN 54: Бланчфилд против Фиоро» в Атлантик-Сити (2 180 601 доллар).

Промоушен всегда ставит перед самые высокие цели. И в 2025 году UFC постарается поднять планку, как можно выше: больше прибыли, больше ярких поединков и громких турниров!