Болевой от Чимаева, удушающий Махачева — вспоминаем лучшие сабмишны года в ММА

Борьба остается важнейшим аспектом смешанных единоборств. Многие звезды ММА продолжают оттачивать свои навыки в партере, показывая яркие финиши на канвасе. Экспертывыделили 5 лучших сабмишнов 2024 года

5. Брайан Ортега против Яир Родригес 2

Двукратный претендент на титул чемпиона UFC в полулегком весе Брайан Ортега в последние несколько лет был крайне нестабильным, редко участвовал в боях и чаще проигрывал, нежели побеждал.

Хуже всего было в 2022-м, когда американец повредил плечо во время поединка с Яиром Родригесом и выбыл из строя более, чем на 18 месяцев. Ортега, наконец, вернулся в клетку в феврале этого года, где они с Родригесом провели ответный поединок на UFC в Мехико.

Яир Родригес и Брайан Ортега globallookpress.com

После неудачного начала и множества пропущенных ударов Ортега напомнил болельщикам, насколько он хорош. Нанеся Родригесу серьезные повреждения во втором раунде, Брайан вышел на третий отрезок крайне заряженным и свежим. Он легко провел визави тейкдаун и плавно перешел в позицию бокового контроля.

Далее все было по шаблону: Ортега использовал локоть, чтобы незаметно провести удушающий прием «треугольник», быстро зафиксировав его на шее оппонента и вынудив Родригеса сдаться. В тот вечер Брайан предстал перед фанатами во всей красе. Это его первая победа с 2020 года.

4. Лиз Кармуш против Каны Ватанабэ 2

Лиз Кармуш globallookpress.com

Лиз Кармуш — первопроходец в женском ММА, но в 40 лет справедливо задаться вопросом, как долго она еще сможет выступать. И в июне казалось, что конец близок.

Кармуш дебютировала в PFL в апреле, победив Джулианну Веласкес в первом раунде женского Гран-при в наилегчайшем весе. Затем она должна была провести матч-реванш с Каной Ватанабэ — соперницей, которую победила в 2021 году.

Большинство людей ожидали, что чемпионка Bellator в наилегчайшем весе выйдет в плей-офф PFL. Но у Ватанабэ были другие планы. Она доминировала над Кармуш все 15 минут, и уверенно шла к победе единогласным решением судей. Но за 15 секунд до конца встречи Лиз неожиданно провела рычаг локтя в стойке.

Этот маневр застал Ватанабэ врасплох. Лиз буквально вырвала победу из пасти поражения. Далее Кармуш проиграла Тайле Сантос в полуфинале в наилегчайшем весе, но это не отменяет того факта, что она сотворила невероятный камбэк в реванше против японки.

3. Дрикус Дю Плесси против Израэля Адесаньи

Исраэль Адесанья globallookpress.com

Перед UFC 305 Дрикус Дю Плесси считался настоящей аномалией. Несмотря на то, что в январе он взял пояс в среднем весе, выиграв раздельным решением судей у Шона Стрикленда, многие считали, что «Стилнокс» не заслужил чемпионского титула в тот вечер.

А в сочетании со странным стилем Дю Плесси был аутсайдером в долгожданном поединке с Исраэлем Адесаньей в августе. На протяжении большей части первых трех раундов «Иззи» успешно контролировал бой в стойке и разбивал Дю Плесси.

В четвертом раунде дела у чемпиона пошли еще хуже. Адесанья нанес удар в корпус, после которого Дю Плесси, казалось, был серьезно потрясен. Но неукротимая воля к победе не давала повода сдаться, и в конечном итоге это принесло свои плоды.

Дрикус начал наступать, он нанес бывшему чемпиону удар справа, который потряс уже Исраэля. Почуяв кровь, Дю Плесси набросился на Адесанью, повалил его на землю и сразу же перешел в атаку, проведя удачный удушающий прием.

Загнанный в угол, Дрикус сотворил то, что делал много раз до этого: он нашел способ победить. Возможно, вы его не понимаете, но вы должны его уважать.

2. Ислам Махачев против Дастина Порье

Дастин Порье globallookpress.com

Ислам Махачев, лучший боец в своем весе, начинает создавать себе репутацию одного из величайших легковесов всех времен. Когда он вышел на третью защиту пояса против любимца болельщиков Дастина Порье, большинство людей ожидали, что все закончится триумфом россиянина.

Так и случилось, но победа над «Бриллиантом» далась очень нелегко. В течение четырех полных раундов Порье не давал Махачеву покоя — он блокировал тейкдауны, наносил удары и заставлял чемпиона работать на максимум возможностей.

В финальном раунде, казалось, назревала реальная угроза поражения, поскольку Дастин набрал обороты. Но в ответственный момент Махачев продемонстрировал стойкость и мастерство, которые и сделали его чемпионом.

Ислам сосредоточился и попытался провести тейкдаун в одну ногу. Порье удалось отразить первую атаку, вынудив дагестанца переключиться на другую ногу. Дастин пытался вырваться из захвата противника. Но чемпион резко развернул Порье, который потерял равновесие и упал на канвас.

«Бриллиант» перекатился на колени, чтобы встать, но Махачев молниеносно схватил его за шею, повалив обратно на настил. Через несколько мгновений Ислам применил удушающий прием Д'Арсе.

Захват россиянина был плотным, словно тиски. Дастин сдался, проиграв третий титульный бой в карьере. Победа не только позволила Махачеву сохранить пояс чемпиона UFC в легком весе, но и закрепила за ним статус одного из лучших бойцов своего поколения.

1. Хамзат Чимаев против Роберта Уиттакера

Хамзат Чимаев globallookpress.com

После того, как Уиттакер победил Икрама Алискерова, заменившего Чимаева, он все-таки встретился с «Борзом» на UFC 308 в со-главном событии из пяти раундов.

Но Хамзату хватило всего одного отрезка, чтобы напомнить всем, насколько он хорош. Чуть более, чем через 10 секунд после начала боя, Чимаев набросился на Уиттакера, пытаясь провести болевой прием, и вынудил бывшего чемпиона среднего веса распластаться на настиле.

Роберт пытался бороться, но не мог справиться с давлением соперника, который пробрался ему за спину и быстро провел болевой приём. Единственным спасением для Уиттакера в этой позиции было то, что локоть Хамзата находился не под подбородком, а поперек него. Но это оказалось еще большей проблемой.

Не обращая внимания на неоптимальную позицию, Чимаев просто усилил давление на челюсть и почти сразу же заставил Роберта сдаться. В тот момент казалось, что бой закончился очень быстро. Позже все узнали почему: Чимаев сломал Уиттакеру зубы, нанеся одну из самых неприятных травм, которые когда-либо видели в октагоне.

Роберт один из сильнейших бойцов своего поколения. Он бывший чемпион, который сражался с лучшими средневесами в истории ММА. Например, австралиец провел 50 минут в октагоне с топовым борцом Йоэлем Ромеро, но Чимаев просто катком прошелся по именитому Роберту.