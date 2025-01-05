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    Забить получится не у всех

    «Штутгарт» — «Аякс». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Аякс»
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    Киан Фитц-Джим
    5 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Штутгарт» и «Аякс». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Штутгарт» — «Аякс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 05 Января 2025 года

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •  Штутгарт 16:00 Аякс

    Аякс

  • Амстердам
    •

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: Швабы сражаются за попадание в первую шестерку. На данный момент команда занимает 10 место турнирной таблицы Бундеслиги.

    При этом «Штутгарт» всего на 2 очка отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 раз в 15 поединках немецкого чемпионата.

    Штутгарт — Аякс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Швабы минимально уступили «Санкт-Паули».

    До того команда нанесла поражение «Хайденхайму» (3:1). При этом чуть ранее швабы учинили разгром «Янг Бойзу» (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Штутгарт» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Швабы до последней коллизии выиграли 4 раза кряду. Зато средняя результативность команды составляет почти 2 гола за матч.

    Против «Аякса» команда играла всего один раз. Шестнадцать лет назад «Штутгарт» в товарищеском матче одолел амстердамцев (3:2).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Да и потенциально швабы способны прибавить.

    «Аякс»

    Турнирное положение: Амстердамцы сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы Эредивизии.

    Причем «Аякс» в 17 матчах отправил 37 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 16 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. Амстердамцы уверенно переиграли роттердамскую «Спарту» (2:0).

    До того команда одолела скромный «Телстар» (2:0). Да и поединок с «Алмере Сити» завершился викторией «аяксидов» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аякс» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Амстердамцы на 6 очков отстают от лидера голландского чемпионата ПСВ. Зато оборона команды в последних матчах выглядела почти непроходимой.

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    При этом «Аякс» выиграл 3 раза кряду. Да и в трех своих последних поединках команда сохраняла свои ворота сухими.

    Плюс ко всему, амстердамцы существенно прибавили в плане реализации. Да и Ваут Вегхорст настрелял уже 6 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут активны в атаке. Амстердамцы мотивированы одолеть столь крепкого оппонента.

    Статистика для ставок

    • Амстердамцы имеют действующую трехматчевую победную серию

    • Швабы до последней коллизии выиграли 4 раза подряд

    • Амстердамцы не пропускают 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Амстердамцы серьезно прибавили в зимнем цикле, и явно будут активно атаковать.

    Швабам палец в рот не клади, вот только оборона «Аякса» нынче выглядит словно бетон.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке амстердамцы переиграют швабов.

    Ставка: Победа «Аякса» за 2.45

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    «Штутгарт» — «Аякс»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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