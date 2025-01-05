В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 5 января. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: В 42 матчах ярославцы набрали 66 очков, с которыми прочно обосновались на 1-м месте в таблице Западной конференции. Между 2-м ЦСКА команда находится на расстоянии 9 баллов.

Последние матчи: После весьма неожиданного домашнего поражения от «Автомобилиста» неделями ранее — 1:3 «Локомотив» провел очередной победный отрезок, который ограничился 3 встречами.

За этот период команда Игоря Никитина обыграла «Сочи» — 3:1, «Торпедо» — 5:0 и «Витязь» — 5:3. В заключительном матче ушедшего года «Локомотив» потерпел крупное поражение от минского «Динамо» — 1:4.

Не сыграют: В составе «Локомотива» нет кадровых потерь.

Состояние команды: «Локомотив» демонстрирует устойчивый уровень надежности за счет грамотного использования сильных качеств, которые позволяют удерживать высокий темп набора очков.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Слаженная оборона и отличная работа вратарей остаются базовыми элементами успеха «Локомотива», в то время как атакующие действия приносят результат за счет эффективности, а не количества голов.

В настоящее время «Локомотиву» достаточно поддерживать текущий игровой тонус, применяя тактические наработки, которые делают команду Игоря Никитина столь уверенной.

ЦСКА

Турнирное положение: Столичная команда провела 40 матчей, в которых заработала 57 очков. В таблице Западной конференции «армейцы» разместились на 2-й позиции, опередив основных конкурентов на 2 балла.

Последние матчи: На протяжении 11 матчей подряд ЦСКА не проиграл ни разу. Накануне «красно-синие» провели домашнюю серию, которая зафиксировала победы над «Куньлунем» — 3:2, «Спартаком» — 5:4 ОТ, «Нефтехимиком» — 7:4 и СКА — 6:5.

Под конец прошлого года команда Ильи Воробьева добилась побед над «Нефтехимиком» — 2:1 Б и «Сочи» — 4:1, а в дебюте наступившего потерпела крупное поражение от СКА в Санкт-Петербурге — 3:6.

Не сыграют: Егор Фатеев, Дмитрий Саморуков.

Состояние команды: В настоящий момент ЦСКА демонстрирует самую стабильную игру среди всех представителей лиги, умело сочетая надежную оборону и продуктивную атаку.

Команда Илья Воробьева показывает высокий уровень подготовки и сыгранности, к которому стремилась с начала сезона на фоне продолжающегося этапа перестройки.

Лидеры обновленного ЦСКА превосходно используют свои моменты впереди, а организованность и тактическая гибкость «армейцев» помогают им контролировать ход большинства матчей.

Статистика для ставок

«Локомотив» потерпел 3 поражения в 5 последних матчах в Ярославле

Только в 2-х матчах из 8 последних у себя дома «Локомотив» забил больше 2 голов

В 2-х личных встречах в текущем сезоне ни разу не было забито больше 3 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.09, ничья — в 3.80, а победа ЦСКА — в 3.44.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.04, на тотал меньше 4.5 — за 1.78.

Прогноз: Пребывая в прекрасном игровом тонусе, «армейцы» приложат максимум усилий для того, чтобы добиться очередного успеха в турнирно значимой встрече с лидером Западной конференции.

Ставка: ЦСКА победит в матче за 2.09.

Прогноз: В игре тактически подкованных соперников едва ли можно ожидать большое количество заброшенных шайб и остроты в обе стороны.

Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА меньше 2 за 2.20.