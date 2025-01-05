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    ЦСКА вновь справится с лидером Запада

    «Локомотив» — ЦСКА. Ставка (к. 2.09) и прогноз на хоккей, КХЛ, 5 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
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    ЦСКА в матче с «Локомотивом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 5 января. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Января 2025 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: В 42 матчах ярославцы набрали 66 очков, с которыми прочно обосновались на 1-м месте в таблице Западной конференции. Между 2-м ЦСКА команда находится на расстоянии 9 баллов.

    Последние матчи: После весьма неожиданного домашнего поражения от «Автомобилиста» неделями ранее — 1:3 «Локомотив» провел очередной победный отрезок, который ограничился 3 встречами.

    Локомотив — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    За этот период команда Игоря Никитина обыграла «Сочи» — 3:1, «Торпедо» — 5:0 и «Витязь» — 5:3. В заключительном матче ушедшего года «Локомотив» потерпел крупное поражение от минского «Динамо» — 1:4.

    Не сыграют: В составе «Локомотива» нет кадровых потерь.

    Состояние команды: «Локомотив» демонстрирует устойчивый уровень надежности за счет грамотного использования сильных качеств, которые позволяют удерживать высокий темп набора очков.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Слаженная оборона и отличная работа вратарей остаются базовыми элементами успеха «Локомотива», в то время как атакующие действия приносят результат за счет эффективности, а не количества голов.

    В настоящее время «Локомотиву» достаточно поддерживать текущий игровой тонус, применяя тактические наработки, которые делают команду Игоря Никитина столь уверенной.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Столичная команда провела 40 матчей, в которых заработала 57 очков. В таблице Западной конференции «армейцы» разместились на 2-й позиции, опередив основных конкурентов на 2 балла.

    Последние матчи: На протяжении 11 матчей подряд ЦСКА не проиграл ни разу. Накануне «красно-синие» провели домашнюю серию, которая зафиксировала победы над «Куньлунем» — 3:2, «Спартаком» — 5:4 ОТ, «Нефтехимиком» — 7:4 и СКА — 6:5.

    Под конец прошлого года команда Ильи Воробьева добилась побед над «Нефтехимиком» — 2:1 Б и «Сочи» — 4:1, а в дебюте наступившего потерпела крупное поражение от СКА в Санкт-Петербурге — 3:6.

    Не сыграют: Егор Фатеев, Дмитрий Саморуков.

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    • Состояние команды: В настоящий момент ЦСКА демонстрирует самую стабильную игру среди всех представителей лиги, умело сочетая надежную оборону и продуктивную атаку.

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    Команда Илья Воробьева показывает высокий уровень подготовки и сыгранности, к которому стремилась с начала сезона на фоне продолжающегося этапа перестройки.

    Лидеры обновленного ЦСКА превосходно используют свои моменты впереди, а организованность и тактическая гибкость «армейцев» помогают им контролировать ход большинства матчей.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» потерпел 3 поражения в 5 последних матчах в Ярославле

    • Только в 2-х матчах из 8 последних у себя дома «Локомотив» забил больше 2 голов

    • В 2-х личных встречах в текущем сезоне ни разу не было забито больше 3 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.09, ничья — в 3.80, а победа ЦСКА — в 3.44.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.04, на тотал меньше 4.5 — за 1.78.

    Прогноз: Пребывая в прекрасном игровом тонусе, «армейцы» приложат максимум усилий для того, чтобы добиться очередного успеха в турнирно значимой встрече с лидером Западной конференции.

    Ставка: ЦСКА победит в матче за 2.09.

    Прогноз: В игре тактически подкованных соперников едва ли можно ожидать большое количество заброшенных шайб и остроты в обе стороны.

    Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА меньше 2 за 2.20.

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    «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на хоккей. ЦСКА вновь справится с лидером Запада
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