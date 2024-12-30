«Салават Юлаев» — новый лидер Востока, ЦСКА — второй на Западе, «Динамо» Минск — в первой пятерке

Последняя в уходящем году игровая неделя Континентальной хоккейной лиги стала определяющей в гонке лидеров Востока и способствовала изменению соотношения сил в Западной конференции.

«Салават Юлаев» сместил «Трактор»

«Салават Юлаев» VK

К наивысшей точке Восточной конференции «Салават Юлаев» пробивался на протяжении многих недель. Затяжной спад «Трактора» и безупречная форма уфимцев способствовали стремительному сокращению математического разрыва, однако промахи, допускаемые временами командой Виктора Козлова, препятствовали более раннему достижению заветной цели.

Под конец уходящего года «зеленым» удалось закрыть этот вопрос на фоне очередных отрицательных результатов челябинцев и текущего беспроигрышного отрезка еще недавнего претендента на лидерство. Так, на прошлой неделе «Салават Юлаев» добился 3-х побед подряд.

Во всех смыслах сдержанным и томным оказался первый матч семидневки, в котором команда Виктора Козлова на классе разобралась с «Амуром», а молодой вратарь Семен Вязовой отыграл «на ноль» — 3:0.

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После очередного провала дальневосточники внесли корректировки и вышли на вторую игру с правильным настроем. Исключительно за счет более высокого мастерства победа — после динамичных трех периодов — досталась «Салавату» — 5:4 ОТ.

Под конец недели уфимцы принимали «Северсталь» — еще один коллектив, который находится на подъеме. Тем не менее в очной встрече в Уфе характерное рвение череповчан дало сбой, в результате чего «зеленые» зафиксировали еще одну «сухую» победу за счет 29 спасений Александра Самонова — 2:0.

По итогам 38 матчей «Салават Юлаев» закрепился на 1-й строчке в таблице Восточной конференции с 54 очками на счету. Следом идущий «Трактор» провел 50 игр и набрал на 2 турнирных балла меньше.

ЦСКА сократил разрыв между «Локомотивом»

ЦСКА ХК ЦСКА

Если не принимать во внимание «Локомотив», который месяцами ранее получил право на монополию в вопросе лидерства, то ЦСКА в настоящий момент можно назвать самым превалирующим клубом Западной конференции.

Находящийся на этапе глобальной перестройки, столичный коллектив демонстрирует прекрасный прогресс под управлением Ильи Воробьева: на сегодняшний день в лиге попросту нет более последовательной в плане набора очков команды.

Помимо выдающихся показателей на дистанции — «красно-синие» никому не проигрывают на протяжении 11 матчей — ЦСКА является образцом для подражания с точки зрения выстраивания системы.

Так, обновленный состав «армейцев» несколько месяцев привыкал к сочетаниям на льду, а каждый игрок на площадке пытался разобраться со своими задачами и научиться чувствовать партнеров. И лишь сравнительно недавно «армейцы» пришли к общему восприятию игры.

На прошлой неделе ЦСКА провел 3 матча, начав эту серию с безумного дерби со СКА, в котором москвичи, ведя с разницей в 5 голов, едва не проморгали устойчивое преимущество, но за счет одного успешного действия в 3-м периоде не дали состояться камбэку года в КХЛ — 6:5.

За столь результативной встречей в Москве последовал менее насыщенный выезд в Нижнекамск, где ЦСКА добился победы над «Нефтехимиком» в серии буллитов, характерно выдержав колоссальное давление в основное время матча — 2:1 Б.

На фоне вырванных на жилах 4 очков ЦСКА заслужил более простой сценарий, который был реализован в заключительной встрече недели на территории «Сочи», которому «армейцы» насыпали полную авоську — 4:1.

Ввиду близкого к рекордному в нынешнем сезоне отрезку без поражений ЦСКА прорвался к лидеру Западной конференции, закрепившись на 2-й позиции. В 39 матчах москвичи заработали 57 очков и сократили до 9 баллов разрыв между «Локомотивом», по отношению к которому они имеют 3 встречи в запасе.

«Динамо» Минск вклинилось в топ-5

«Динамо» Минск VK

Одним из главных прорывов зимнего отрезка стало минское «Динамо», состав которого изначально предполагал нечто большее, чем фундаментальная цель выхода в плей-офф с 8-й позиции.

Однако на фоне усилений, сделанных в межсезонье, достичь масштабного прогресса команде Дмитрия Квартальнова не удавалось месяцами. Переломным в такой ситуации может стать декабрьский отрезок, на котором белорусы допустили всего 2 поражения (одно в овертайме) при 6 победах.

Самый успешный месяц «Динамо» Минск в этом сезоне завершился тремя победными матчами в рамках 16-й игровой недели. Очередная высокопродуктивная семидневка белорусов началась с крупной победы над «Ак Барсом» во встрече, в которой динамовцы преобладали не только в счете, но и в содержании игры — 5:1.

Во втором матче недели команда Дмитрия Квартальнова разобралась с «Динамо» Москва, неожиданным личным конкурентом прямо сейчас — 1:0. Единственный гол во встрече организовал защитник Роберт Хэмилтон, для которого это взятие ворот стало лишь вторым в сезоне.

Не прекратилась серия без поражений и в заключительном матче с «Локомотивом». Вопреки ожиданиям минчане выдали очередную первоклассную игру, оставившую не у дел лидера конференции — 1:4.

На момент выхода обзора «Динамо» Минск находится на 5-й строчке в турнирной таблице Запада. С 49 очками по итогам 40 матчей, белорусы опережают 6-е «Динамо» Москва за счет лучшей дополнительной статистики.

«Сибирь» пытается выправить положение

«Сибирь» добилась победы над «Адмиралом» VK

Удивительно успешной последняя игровая неделя оказалась для «Сибири». Победная серия, проведенная сибиряками накануне, может стать глотком свежего воздуха в потоке неудач, потери мест в кубковой зоне и безуспешных попыток туда вернуться.

Так, предыдущая семидневка «Сибири» запомнилась 3 подряд победами, чего с командой Вадима Епанчинцева не случалось с начала осени. Самый результативный матч «снеговики» провели на домашней площадке против «Адмирала», подтвердив в очередной раз теорию о том, что приморцам легче дышится на своей территории — 4:2.

Вторую игру «Сибирь» откатала на льду «Барыса». Встреча в Астане подразумевала битву аутсайдеров, в которой гости преуспели за счет активной 3-й двадцатиминутки — 2:0. На фоне очередного кризиса казахстанцев вратарь сибиряков Денис Костин сумел провести матч «на ноль», совершив 29 спасений.

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Еще один плодотворный в контексте результата и лично в плане индивидуальной статистики Костина матч прошел в субботу во Владивостоке, где «Сибирь» нанесла «Адмиралу» еще одно — более скромное — поражение со счетом 1:0.

Довольно спонтанный рывок «Сибири» и серия ошибок прямых конкурентов — «Лады» и «Нефтехимика» — позволили разнообразить борьбу за 8-ю позицию в таблице Восточной конференции.

После 37 матчей команда Вадима Епанчинцева занимает 9-ю строчку с 35 очками на счету, отставая от нижнекамцев всего на 2 балла при 2-х встречах в запасе. Тольяттинцы в 36 играх набрали 33 очка и прописались на 10-м месте.

«Магнитка» движется без осечек

Андрей Разин VK

Излучать уверенность и поэтапно добиваться превосходства над прямыми соперниками начал «Металлург» Мг, который на протяжении осени с переменчивым успехом нацеливался на возвращение на должный уровень конкурентоспособности, параллельно пытаясь разобраться с проблемами за пределами ледовой площадки.

В настоящий момент команду Андрея Разина больше не тревожат вопросы, не связанные с игрой, а само качество выступлений «Магнитки» неуклонно растет. В декабре южноуральцы зафиксировали 6 побед при 1 поражении.

На прошлой неделе серия «Металлурга» Мг ограничилась двумя похожими по содержанию встречами. На домашней арене «сталевары» одержали крайне непростую победу над «Авангардом» в овертайме — 2:1 ОТ, имея при этом тотальное преимущество по броскам в створ, которое не обеспечило ничего, кроме удивительной статистики.

Во втором матче, прошедшем при трибунах «Автомобилиста», команда Андрея Разина проигрывала в счете, но превосходила соперника по другим цифрам. Вместе с тем «Магнитке» хватило характера, чтобы в региональном дерби состоялась ее волевая победа в серии послематчевых бросков — 2:1 Б.

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» Мг находится на 4-й строчке, сместив на позицию ниже «Авто». В 40 матчах южноуральцы заработали 48 очков. От 3-го «Ак Барса» команда отстает на 2 балла при 3-х встречах в запасе у казанцев.