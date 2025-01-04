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    «Брайтон» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛ

    «Брайтон» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Арсенал
    В матче 20-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» не смог переиграть на выезде «Брайтон» — 1:1.

    Жоау Педро
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    Жоау Педро

    «Канониры» вышли вперед после точного удара на 16-й минуте 17-летнего центрального полузащитника Этана Нванери. Голевую передачу ему отдал Микель Мерино.

    Хозяева смогли уйти от поражения после гола бразильского нападающего Жоау Педро на 61-минуте с пенальти.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал Лондон 1:1
    Голы: 0:1 Итан Нванери (16'), 1:1 Жоао Педро (пенальти) (61') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Ян Паул ван Хекке, Игор Жулио (Адам Уэбстер, 66'), Первис Эступинан, Ясин Аяри, Карлос Балеба, Браян Груда (Янкуба Минте, 46'), Жоао Педро, Саймон Адингра (Каору Митома, 62'), Matt O'Riley (Жоржиньо Рюттер, 46') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Итан Нванери (Габриэл Мартинелли, 46'), Микель Мерино, Жоржиньо (Мартин Эдегор, 64'), Деклан Райс, Томас Парти, Леандро Троссард, Габриэл Жезус Предупреждения: Итан Нванери (45 + 1'), Йоэл Велтман (64'), Янкуба Минте (82'), Микель Мерино (84'), Риккардо Калафьори (90')

    В следующем туре «Брайтон» сыграет с «Ипсвичем», а «Арсенал» с «Тоттенхэмом».

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