5 января пройдет римское дерби в рамках 19-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» сыграет против «Лацио». Начало встречи запланировано на 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: Эта римская команда пока скромно выступает в текущем чемпионате Италии, находясь в середине таблицы и на шесть пунктов опережая зону вылета.

«Рома» выиграла всего пять поединков из 18 проведенных, пять раз сыграла вничью и аж восемь встреч проиграла, разница мячей — 24:24.

Последние матчи: В предыдущем туре чемпионата страны «волки» расписали гостевую мировую против «Милана», сыграв со счетом 1:1. А до этого они добыли две крупные домашние виктории, одолев 5:0 «Парму» в Серии А и в рамках Кубка Италии «Сампдорию» из Серии Б со счетом 4:1.

Не сыграют: Брайан Кристанте травмирован.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: Римляне в отрезке своих десяти предыдущих встреч с учетом всех турниров смогли победить только четыре раза. И все эти выигрыши пришлись на шесть последних поединков, и каждый раз виктории были домашними и с крупным счетом. В остальных же шести матчах этого периода «Рома» еще дважды играла вничью и потерпела четыре фиаско.

«Лацио»

Турнирное положение: Данный столичный клуб с 35 баллами разместился на четвертой строке в таблице и от дуэта лидеров отстает на шесть пунктов.

«Лацио» выиграл 11 игр из 18 проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 33:25.

Последние матчи: «Орлята» прошлом туре на своем поле расписали мировую с «Аталантой» со счетом 1:1, упустив викторию за несколько минут до конца встречи. Перед этим в чемпионате они одолели в гостевой игре «Лечче» 2:1 и опозорилисьв родных стенах с миланским «Интером», проиграв ему со счетом 0:6.

Не сыграют: Матиас Весино, Педро и Мануэль Лаццари не помогут своей команде.

Состояние команды: «Лацио» за предыдущие десять встреч во всех соревнованиях проиграл дважды, оба раза уступив в рамках чемпионата Италии.

Также за данный период «небесно-голубые» еще два матча завершили мировыми исходами и отпраздновали шесть викторий, четыре из которых пришлись на игры Серии А. И также стоит отметить, что коллектив смог отличится в 13 из 15 предыдущих своих матчах во всех турнирах.

Статистика для ставок

«Рома» выиграла у «Лацио» только раз за пять предыдущих встреч

А вот «лациале» одолели «волков» в трех из пяти минувших очных игр

И все эти пять поединков носили очень низовой характер. Больше гола за матч забито не было

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Рому» букмекеры дают коэффициент 2.64. Ничья оценена в 3.29, а победа «Лацио» оценена в 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.90 соответственно.

Прогноз: В последних своих противостояниях эти команды выдавали очень упорные поединки с минимумом забитых мячей. Так что что-то похожего ждем и на этот раз. В общем, ставим здесь на ТМ 2,5.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.90.

Прогноз: И также ожидаем что в матче будут зашкаливать эмоции и команды вполне могут завершать поединок не полным составом.

Ставка: красная карточка в матче за 2.60.